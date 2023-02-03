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財經
2023-02-03 14:10:00

港股市況｜恒指半日跌396點　中港通關帶動金巴母企漲16%（持續更新）

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恒指低開逾百點，科技股受壓，京東跌逾3%。（資料圖片）

恒指低開逾百點，科技股受壓，京東跌逾3%。（資料圖片）

隔晚美股個別發展，道指低收，其中Facebook母公司Meta宣布將以400億美元進行回購帶動納指造好；今早亞太區則普遍較疲弱。恒指低開147點，報21,811點，國指低開49點，報7,456點，科指跌41點，報4,654點。

【14:10 更新】

港股午後初段跌約420點，現時跌幅略收窄至約375點，報21,582點，科指跌1.7%，報4,618點。

【12:00 更新】

恒生指數半日跌396點，報21,562點，跌穿20天綫，大市成交717.8億元；科指跌1.8%，報4,610點。

通關概念股受追捧，營運金巴的冠忠巴士（306）升16.2%，中午收市報2.58元；香港中旅（308）升5.4%，報1.76元；化妝品集團莎莎（0178）升3.4%，報2.1元。

【11:15 更新】

行政長官李家超宣布，中港兩地從下周一（6日）起全面通關，惟對本地消費股未見太大刺激，莎莎（178）升1.47%；周大福（1929）跌1.7%、周生生（0116）跌1.7%。

恒指倒插500點，現跌453點，暫報21,504點；百度（9888）回吐，現跌4.68%。

【10:15 更新】

科技股受壓，美團 （3690）跌2.77% 、阿里巴巴 （9988） 跌2.84%，騰訊 （700） 跌1.72%，京東 （9618） 跌3.21%，小米 （1810） 跌1.31%。

異動方面，金源米業 （677） 股價逆市升一成，破頂高見1.29元；名創優品 （9896） 逆市升逾8%一度破頂，曾高見31.65元。

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