港股市況｜恒指收市報20400點　ATMJ股造好　港股一周累計升逾2%

美股周四繼續向好，帶動港股今日顯著高開，恒指高開274點，報20,583點；國指高開107點，報7,030點；科指高開86點，報4,356點；國指升46點或0.7%，報6,968點。。

【16:20 更新】

恒生指數升90點，收報20,400點，成交1405.7億元；科指升0.8%，報4,303點。

港股通交易額度剩餘402.52億元，即淨流入17.48億元。

ATMJ股上揚，阿里巴巴（9988）守住百元關口，收報100.4元，升3.61%；美團（3690）升1.05%，報143.5元；騰訊（700）升0.2%，報385.8元；京東（9618）升5.39%，報172元。

內房及物管股下跌，碧桂園服務跌近6%收市，是跌幅最大的恒指成份股；碧桂園亦跌3%。海爾智家亦跌近6%，至於中銀香港公布業績後跌近4%。



全星期計，恒指累計升逾2%，科指升近2%。3月恒指升逾3%，科指升近10%。首季恒指升3%，科指升4%。

【13:40 更新】

ATMJ股上揚，阿里巴巴（9988）現升3.81%；美團（3690）現升2.53%；騰訊（700）現升0.88%；京東（9618）現升6.49%。

滙豐（005）午後續軟，跌近1%；友邦（1299）跌0.5%；中海外（688）績後短綫向下，跌近2%。