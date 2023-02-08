港股市況｜恒生指數午後轉燈　知乎創上市新高　滙豐逆升2%（持續更新）

美股反彈，港股微低開14點，開報21,283點；科指跌0.4%，報4,496點。百度（9888）昨日大升逾14%，今早回吐逾3%；ATM股個別發展，騰訊（700）升1%，阿里巴巴 （9988）跌0.4%，美團（3690）跌近3%。
【13:30更新】
【13:10更新】
午後大市再度轉跌，恒指跌9點，報21,289點。聯想（992） 午後高見6.67元，現升4.25%。
【12:10更新】
恒生指數半日反覆，收報21,356點，升57點，成交667億元；科指跌1.3%，報4,456點。
藍籌方面，美團（3690）受消息影響，逆市大跌近7%，阿里（9988）跌1%；騰訊（700）升0.8%；百度 （9888）回吐3%；滙豐升逾2%。
【11:30更新】
內地股市個別發展，上證半日跌0.05%，深證跌0.01%，創業板指升0.2%。
【10:50更新】
內媒報道，抖音將於3月1日上線全國外賣服務，作為潛在競爭對手，美團 （3690）股價受挫，今早大跌，曾跌穿150元，低見148.3元，跌逾9%。
【10:10更新】
美團（3690）最新跌7.51%，低見151.4元，暫為表現最差藍籌；滙豐（005）逆市升1.76%，暫報57.6元。