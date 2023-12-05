港股市況｜恒生指數跌回1997年高位　港交所受壓 (持續更新)

港股今早低開低走，再創年內新低。恒生指數低開39點，報16,606點；國指低開2點，報5,700點；科指低開1.7%，報3,696點。
【16:30更新】
恒生指數跌318點，收報16,327點，成交1,180.3億元。科指跌2%，報3,682點。
【15:48更新】
恒生指數跌幅有所收窄，現跌355點，報16,290點；科指跌2.36%，報3,671點。李寧（2331）升1.4%，報21元，暫為表現最好藍籌；聯想（992）跌10.1%，暫為表現最差藍籌。ATM下跌0.5%至近3%。
【15:00更新】
恒生指數尾段再跌，近400點，現跌394點，報16,251點。
【14:20更新】
恒生指數現報16,359點，跌286點； 科指新造3,686點，跌1.94%。
翻查資料，1997年7月1日當天，恒生指數報16,365點，為當年新高，意味現時已跌至當年最高點。
藍籌濠賭股逆市升，金沙（1928）升0.7%；銀娛（027）升1.59%。
【12:40更新】
恒生指數半日收報16,353點，跌292點，半日成交591.61億；科指跌2.02%，報3,683點。
藥明生物（2269）復牌，中午再挫11%。
大家樂（341）跌1.9%，公司宣布明年4月1日起由梁可婷接任首席執行官一職。
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【10:20更新】
恒生指數現報182點，報16,463點；科指報3,701點，跌1.54%。
藥明系個別發展，藥明生物（2269）早市復牌低開5%，現跌6.7%；藥明康德（2359）低開3.4%，現跌1%；藥明巨諾（2126）升2.64%。
聯想（992）回吐逾7%；名創優品（9896）挫近19%。
電動車股造好，蔚來（9866）逆市升半成；小鵬（9868）升逾1%；理想（2015）跌0.7%。