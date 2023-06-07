港股憔悴｜今年回報近全蒸發 MPF月蝕2.9% 美日股獨俏

港股表現跑輸環球，強積金港股基金更單月勁瀉8.5%，首5月累失9.7%，為表現最差基金，並拖累整體強積金上月挫2.9%，今年升幅已大收窄至0.2%。除保守基金外，上月幾乎所有分類基金則下挫，除了日本股票一枝獨秀大升2.6%，北美股票亦有1%進帳。
強積金及僱員福利顧問GUM昨發表上月強積金綜合指數表現，指數上月跌7點或2.9%，至218點。三大基金指數均下跌，股票基金指數月失4.5%，今年倒跌1.7%；混合資產基金指數挫2.6%，今年仍升2%；固定收益基金指數跌0.4%，今年仍升1.1%，當中保守基金升0.2%，今年累積回報則為1.3%，並已連續5個月錄得正回報。
至於日本股票今年累計錄10.3%回報，北美股票亦有11.7%，連同今年累計錄10.4%進帳的歐洲股票基金，為今年三大表現最佳基金。
上月人均損手7014元
GUM 指，上月強積金人均損手7,014元，累計5個月則人均仍有230元進帳。
GUM 策略及分析師雲天輝表示，雖然現時日本股票基金佔強積金資產較少只有約0.3%，但根據4月份GUM強積金市場佔有率報告，日本股票基金錄得第三大的資產淨流入高達3.4億元，顯示部分投資者已經提早進行資產配置，並認為仍值得考慮將日股列為其中一個投資資產。至於較保守的成員，他指可以考慮以保守基金作為避風港。
永久離港提取申索減
另外，積金局最新公布的季刊顯示，今年3月底止以永久離港為理提取強積金的申索數目錄6,700宗，按年少10.6%，按季減4.3%，涉及金額15.73億元，按年少21.9%，按季跌8.3%。整體提取申索則為5.4萬宗，按季升2%。
截至3月底止，強積金總資產約1.1萬億元，較10年前大飆1.4倍，扣除收費及費用後的淨回報約為2,600億元。