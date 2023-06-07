港股憔悴｜今年回報近全蒸發 MPF月蝕2.9% 美日股獨俏

有估計指，上月強積金人均損手7,014元，今年累計只進帳230元。(資料圖片)

港股表現跑輸環球，強積金港股基金更單月勁瀉8.5%，首5月累失9.7%，為表現最差基金，並拖累整體強積金上月挫2.9%，今年升幅已大收窄至0.2%。除保守基金外，上月幾乎所有分類基金則下挫，除了日本股票一枝獨秀大升2.6%，北美股票亦有1%進帳。

強積金及僱員福利顧問GUM昨發表上月強積金綜合指數表現，指數上月跌7點或2.9%，至218點。三大基金指數均下跌，股票基金指數月失4.5%，今年倒跌1.7%；混合資產基金指數挫2.6%，今年仍升2%；固定收益基金指數跌0.4%，今年仍升1.1%，當中保守基金升0.2%，今年累積回報則為1.3%，並已連續5個月錄得正回報。

至於日本股票今年累計錄10.3%回報，北美股票亦有11.7%，連同今年累計錄10.4%進帳的歐洲股票基金，為今年三大表現最佳基金。