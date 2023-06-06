強積金MPF表現2023｜美國歐洲環球股票回報最高　一文睇清10大最好表現MPF【6月5日更新】

強積金表現2023｜強積金表現自1月史上最佳開局後，2月起則迎來虧損，當中有股票基金大挫，打工仔MPF亦錄得不同程度的虧損。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【6月5日更新年初至今10大最好表現強積金MPF】 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金 (MPF) 整體表現分析 據強積金機構「GUM」數據表示，5月MPF指數跌1.1%，其中人均虧損擴大至2,660元，期內股票指數、混合資產基金指數以及固定收益基金指數分別跌1.5%、1.1%及0.3%。 至於表現最差為香港股票基金，期內瀉3.1%，其次為大中華股票基金挫2.3%，預設投資策略(65歲後基金)減1.3%，混合資產基金(股票比例60至80%)下滑1.2%。而保守基金升0.2%，唯一錄升幅基金。 另一強積金機構「積金評級」數據指，上月強積金虧損2.94%，令今年初至今的正回報大幅收窄至0.29%。上月強積金整體投資虧損325.8億元，相當於469萬名成員平均損手約6,900元，今年平均回報則降至約500元。 5月「香港及中國股票基金」錄有史以來第三大的5月份投資虧損，亦為今年強積金表現最差資產類別，上月虧損7.77%，今年累蝕8.23%。

年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。 年初至今10大表現最好強積金（截至6月5日） 名稱 風險 年初至今表現 一年表現 1 宏利環球精選北美股票基金 高 +20.81% +5.92% 2 中國人壽樂休閒環球股票基金 高 +20.58% +7.58% 3 中國人壽美國股票基金 高 +17.52% +4.04% 4 宏利環球精選歐洲股票基金 高 +17.48% +12.18% 5 萬通萬全歐洲股票基金 高 +14.16% +9.11% 6 東亞集成信託日本股票基金 高 +13.91% +8.69% 7 宏利環球精選國際股票基金 高 +13.85% +3.18% 8 萬通萬全美國股票基金 高 +13.51% +0.54% 9 宏利環球精選日本股票基金 高 +11.84% +8.85% 10 信安800國際股票基金 - D 高 +11.83% +3.94%

1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 3.中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金

4. 宏利環球精選歐洲股票基金 宏利環球精選歐洲股票基金屬於高風險投資類別強積金，由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年最高1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。 宏利環球精選歐洲股票基金主要投資於丹麥（21%）、法國（15.9%）、瑞典（15.8%）、德國（14.2%）、瑞士（13.4%）及荷蘭（12.6%）等國家，其中十大資產中頭3位分別為ASML Holding（9.26%）、Novo Nordisk（8.93%）及DSV Panalpina A/S（7.21%）。 詳情：宏利環球精選歐洲股票基金 5. 萬通萬全歐洲股票基金 萬通萬全歐洲股票基金屬高度投資風險，由鄧普頓基金作管理，主要投資於歐洲股票市場的上市公司的股票證券（普通股）。其歐洲股票基金的投資組合，包括債券及其他公開買賣證券， 即優先股、可換股證券和固定收益證券。 其受託人費用為資產淨值的每年1%；管理費為資產淨值的每年0.51%，按每年淨資產值的百分比計算。其投資組合內十大資首3位為「THALES SA」（4.87%）、「INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA」（3.62%）及UBISOFT ENTERTAINMENT SA（3.12%）。 詳情：萬通萬全歐洲股票基金 6. 東亞集成信託日本股票基金 東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票，另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具，作現金管理用途，基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.765%，其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（3.87%）、「SONY CORP」（3.31%）及「KEYENCE CORP」（3.03%）。 詳情：東亞集成信託日本股票基金