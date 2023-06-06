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財經
2023-06-06 11:30:00

強積金MPF表現2023｜美國歐洲環球股票回報最高　一文睇清10大最好表現MPF【6月5日更新】

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強積金MPF表現2023。(資料圖片)

強積金表現2023｜強積金表現自1月史上最佳開局後，2月起則迎來虧損，當中有股票基金大挫，打工仔MPF亦錄得不同程度的虧損。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。

【6月5日更新年初至今10大最好表現強積金MPF

甚麼是強積金(MPF)

自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。

需要參加強積金(MPF)計劃的僱員

根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

 強積金(MPF)整體表現分析 

據強積金機構「GUM」數據表示，5月MPF指數跌1.1%，其中人均虧損擴大至2,660元，期內股票指數、混合資產基金指數以及固定收益基金指數分別跌1.5%、1.1%及0.3%。

至於表現最差為香港股票基金，期內瀉3.1%，其次為大中華股票基金挫2.3%，預設投資策略(65歲後基金)減1.3%，混合資產基金(股票比例60至80%)下滑1.2%。而保守基金升0.2%，唯一錄升幅基金。

另一強積金機構「積金評級」數據指，上月強積金虧損2.94%，令今年初至今的正回報大幅收窄至0.29%。上月強積金整體投資虧損325.8億元，相當於469萬名成員平均損手約6,900元，今年平均回報則降至約500元。

5月「香港及中國股票基金」錄有史以來第三大的5月份投資虧損，亦為今年強積金表現最差資產類別，上月虧損7.77%，今年累蝕8.23%。

強積金MPF表現2023。(資料圖片)

年初至今10大最好表現MPF

2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。

至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

年初至今10大表現最好強積金（截至6月5日）
 

名稱

風險

年初至今表現

一年表現

1

宏利環球精選北美股票基金

+20.81%

+5.92%

2

中國人壽樂休閒環球股票基金

+20.58%

+7.58%

3

中國人壽美國股票基金

+17.52%

+4.04%

4

宏利環球精選歐洲股票基金

+17.48%

+12.18%

5

萬通萬全歐洲股票基金

+14.16%

+9.11%

6

東亞集成信託日本股票基金

+13.91%

+8.69%

7

宏利環球精選國際股票基金

+13.85%

+3.18%

8

萬通萬全美國股票基金

+13.51%

+0.54%

9

宏利環球精選日本股票基金

+11.84%

+8.85%

10

信安800國際股票基金 - D

+11.83%

+3.94%

1. 宏利環球精選北美股票基金

宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。

現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。

詳情：宏利環球精選北美股票基金

2. 中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。

現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。

詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金

3.中國人壽美國股票基金

中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。

現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。

詳情：中國人壽美國股票基金

中國人壽為其中一間強積MPF公司。(資料圖片)

4. 宏利環球精選歐洲股票基金

宏利環球精選歐洲股票基金屬於高風險投資類別強積金，由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年最高1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。

宏利環球精選歐洲股票基金主要投資於丹麥（21%）、法國（15.9%）、瑞典（15.8%）、德國（14.2%）、瑞士（13.4%）及荷蘭（12.6%）等國家，其中十大資產中頭3位分別為ASML Holding（9.26%）、Novo Nordisk（8.93%）及DSV Panalpina A/S（7.21%）。

詳情：宏利環球精選歐洲股票基金

5. 萬通萬全歐洲股票基金

萬通萬全歐洲股票基金屬高度投資風險，由鄧普頓基金作管理，主要投資於歐洲股票市場的上市公司的股票證券（普通股）。其歐洲股票基金的投資組合，包括債券及其他公開買賣證券， 即優先股、可換股證券和固定收益證券。

其受託人費用為資產淨值的每年1%；管理費為資產淨值的每年0.51%，按每年淨資產值的百分比計算。其投資組合內十大資首3位為「THALES SA」（4.87%）、「INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA」（3.62%）及UBISOFT ENTERTAINMENT SA（3.12%）。

詳情：萬通萬全歐洲股票基金

6. 東亞集成信託日本股票基金

東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票，另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具，作現金管理用途，基金冀實現長期資本增值。

至於該強積金基金的管理費最高為1.765%，其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（3.87%）、「SONY CORP」（3.31%）及「KEYENCE CORP」（3.03%）。

詳情：東亞集成信託日本股票基金

宏利有多項強積金表現由年初至今回報佳。(宏利)

7. 宏利環球精選國際股票基金

宏利環球精選國際股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於環球股票及與股票有關的投資，最多30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。

現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（4.4%）、滙豐定期存款（3.77%）及Microsoft（3.7%）。

詳情：宏利環球精選國際股票基金

8. 萬通萬全美國股票基金

萬通萬全歐洲股票基金屬高度投資風險，由鄧普頓基金作管理，主要投資於美國股票市場的上市公司的股票證券（普通股）。基金的投資組合，包括將資產之70%至100%，投資於上市股本證券；0%至30%則投資於現金和現金等價物，提供長期的資本增值。

基金每年管理費為1.41%，十大資產中頭3位分別為Mastercard（5.54%）、Apple（5.53%）及Microsoft（5.41%）。

詳情：萬通萬全美國股票基金

9. 宏利環球精選日本股票基金

宏利環球精選日本股票基金屬於高風險投資類別強積金，由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年最高1.84%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。

宏利環球精選日本股票基金投資於日本股市的股份，近一半投資於生活消費品及工業；而十大資產中頭3位分別為Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（4.93%）、Sony Group（4.65%）及Dai-ichi Life Holdings, Inc（4.65%）。

詳情：宏利環球精選日本股票基金

10. 信安800國際股票基金 - D

信安800國際股票基金透過投資於環球股票市場，以達致資本的長線增長，投資於以單位信託基金形式設立的一個核准匯集投資基金，而該基金將投資於另一個主要投資環球股票市場，亦可包括現金及短期投資的核准匯集投資基金。其中70%至100%投資股票證券；0%至30%則投資現金及短期投資，如票據及存款。

信安800國際股票基金現時約58%為投資北美股票，其次約21.5%為投資歐洲股票；而十大資產中頭3位分別為Microsoft（4.38%）、Alphabet Inc-A（2.85%）及司 Apple（2.69%）。

詳情：信安800國際股票基金 - D

強積金MPF表現2023。(資料圖片)

強積金MPF公司

根據積金局網站顯示，現時本港有以下強積金核准受託人公司可供選擇。

強積金MPF公司

友邦(信託)有限公司AIA Company (Trustee) Limited

銀聯信託有限公司Bank Consortium Trust Company Limited

交通銀行信託有限公司Bank of Communications Trustee Limited

東亞銀行 (信託) 有限公司Bank of East Asia (Trustees) Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司BOCI-Prudential Trustee Limited

中國人壽信託有限公司China Life Trustees Limited

花旗信托有限公司Cititrust Limited

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

宏利公積金信託有限公司Manulife Provident Funds Trust Company Limited

信安信託 (亞洲) 有限公司Principal Trust Company (Asia) Limited

渣打信託(香港)有限公司
Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited

永明退休金信託有限公司Sun Life Pension Trust Limited

永明信託有限公司Sun Life Trustee Company Limited
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