港股收市｜人行「組合拳」救市　恒指收漲753點重上萬九關(更新)

內銀股造好，招行(3968)升一成，報34.3元；建行(939)升近5%，報5.93元；中國銀行(3988)升逾3%，報3.68元；工行(01398.HK)升近6%，報4.7元；農行(01288.HK)升4%，報3.85元；交行(03328.HK)升6%，報5.86元。

港股半日升逾700點

【14:55更新】恒生指數下午繼續造好，最新升逾700點，報18,955點水平，大市成交1,918億元，是自今年5月16日以來的高位；恒生科技指數升200點，報3,897點；國企指數升307點，報6,696點。

京東中午升逾7% 招行飇9%冠藍籌

【12:30更新】重磅科技股帶領升勢，其中騰訊(700)升2%，報396.6元；美團(3690)升逾4%，報138.8元；阿里巴巴(9988)升近4%，報90.15元；京東(9618)升逾7%，報121.4元。