港股收市｜人行「組合拳」救市　恒指收漲753點重上萬九關(更新)

人民銀行今(24日)宣布推出多項措施，支持經濟、樓市及股市。消息刺激港股大幅高開逾300點或1.79%，初段升逾400點，到中午報18,845點，升598點，大市半日成交1,179億元，到下午升勢持續，全日升超過753點，收市重上萬九關，報19,000.56點，連續9日陽燭，大市成交2423.99億元，翻查紀錄，為自2022年3月17日以來最高。
大市成交逾2400億元 創兩年半新高
【16:30更新】科技股帶領升勢，騰訊(700)全日升近4%，報402.2元，升14.6元；美團(3690)升5%，報139.8元；阿里巴巴(9988)升6%，報92元；京東(9618)升10%，報124.6元。
內銀股造好，招行(3968)升一成，報34.3元；建行(939)升近5%，報5.93元；中國銀行(3988)升逾3%，報3.68元；工行(01398.HK)升近6%，報4.7元；農行(01288.HK)升4%，報3.85元；交行(03328.HK)升6%，報5.86元。
港股半日升逾700點
【14:55更新】恒生指數下午繼續造好，最新升逾700點，報18,955點水平，大市成交1,918億元，是自今年5月16日以來的高位；恒生科技指數升200點，報3,897點；國企指數升307點，報6,696點。
京東中午升逾7% 招行飇9%冠藍籌
【12:30更新】重磅科技股帶領升勢，其中騰訊(700)升2%，報396.6元；美團(3690)升逾4%，報138.8元；阿里巴巴(9988)升近4%，報90.15元；京東(9618)升逾7%，報121.4元。
內銀股向上，招行(3968)升9%，報33.75元，為半日升幅最大藍籌；建行(939)升3%，報5.84元；中行(3988)升3%，報3.66元；工行(1398)升4%，報4.63元；農行(1288)升3%，報3.82元；交行(3328)升近6%，報5.82元。
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