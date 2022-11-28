港股收市｜北水回歸 恒指跌幅曾收窄531點

內地新冠肺炎疫情持續擴大，加上民眾對封控措施的不滿升溫，港股早段一度恐慌。(資料圖片)

雖然中國人民銀行宣布降準放水，但內地新冠肺炎疫情持續擴大，加上民眾對封控措施的不滿升溫，港股早段一度恐慌，恒生指數最低曾失守萬七關，低見16,833點，期後跌幅持續收窄，高見17,364點，高低波幅531點，收市報17,297點，失275點或1.6%；國企股指數報5,872點，挫98點或1.7%；恒生科技指數報3,432點，向下67點或1.9%。大市主板成交額1,183億元。

A股亦向下，上證綜合指數報3,078點，失23點或0.7%；深圳成分指數報10,829點，跌75點或0.7%；創業板指數報2,298點，失10點或0.5%。滬深兩市合共成交額7,584億元人民幣。

大市明顯下挫之際，上周見走資的北水旋即又出手，滬深合共淨買額66.38億元，為3周最多，當中上海淨買33.22億元，深圳淨買33.15億元。

金沙飆 8.4% 碧桂園服務插 10.8%

內房股為藍籌跌幅榜三甲，碧桂園服務(6098)挫2.06元或10.8%，報16.98元；碧桂園(2007)報2.92元，失0.18元或5.8%；龍湖集團(960)報20.75元，挫1.1元或5%。6大濠賭股齊獲續賭牌，金沙中國(1928)升1.46元或8.4%，報18.8元，為表現最好藍籌；惟銀河娛樂(027)升幅稍遜，報43.05元，揚0.2元或0.5%。