港股收市｜北水開閘即獲利 恒指收市瀉619點

內地A股紅盤表現不似預期，加上港股通開閘即明顯走資，港股在期指結算日大挫！恒生指數低開逾百點後持續向下，一度跌穿二萬二關，收市仍挫619點或2.7%，報22,069點，幾乎全數蒸發免年以來的升幅；國企股指數報7,496點，失277點或3.6%；恒生科技指數報4,580點，走低233點或4.8%。主板成交額2,032億元。

騰訊阿里領跌

A股高開後乏力，上證綜合指數最多漲1.4%，收市升幅收窄至0.1%或4點，報3,269點；深圳成分指數報12,097點，揚117點或1%；創業板指數升27點或1.1%，報2,613點。兩市合共成交額逾萬億元人民幣，錄1.06萬億元人民幣。

重磅科技股拖低大市，騰訊控股(700)全日插水6.7%或27.8元，至387.2元，拖低大市142點；阿里巴巴(9988)報109元，大跌8.3元或7.1%，拖低恒指146點；京東集團(9618)報237.4元，失14元或5.6%，拖累大市40點。

表現最差藍籌為碧桂園(2007)，全日大挫0.27元或8.3%，報2.97元；阿里健康(241)亦大瀉8%或0.61元，報7.05元。資金避險公用板塊，中華煤氣(003)報8.07元，升0.25元或3.2%；中電控股(002)報59元，漲1.15元或2%。

北水開閘即走資，滬深港股通合共淨流走69.04億元，上海佔37.56億元，深圳佔31.48億元。北水則明顯吸資，滬深股通合共淨吸資186.14億元人民幣，上海佔94.35億元人民幣，深圳佔91.79億元人民幣。