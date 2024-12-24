港股收市｜平安夜送聖誕禮物？恒指升215點重上2萬關　半日成交845億(更新)

今日(24日)是平安夜，港股只是半日市，惟恒生指數造好，大市升逾200點重上20,000點關口。恒指28點，初段升逾百點，曾升282點高見20,165點。恒指收升215點，收報20,098點，成交845.9億元；國企指數升90點，報7,303點；恒指科技指數升49點，報4,507點。
四大內銀股再上 微盟大升31%
【12:45更新】科技股騰訊(700)逆升跌0.05%，報420元；阿里巴巴(9988)升2.65%，報83.15元；美團(3690)跌0.32%，報155.1元；京東(9618)升近1%，報140.9元；小米升3.15%，報32.75元。
微盟(2013)大升逾31%，報3.25元，有贊(8083)升逾一成，報0.153元。
友邦(1299)升逾2%，中國平安(2318)升0.54%，報46.6元。
匯豐控股(005)收市跌0.07%，報74.9元。
四大內銀股再上，中國銀行(3988)、農行(1288)升2%，建行(939) 、工行(1398)升約1%。
【10:00更新】重磅科技股，騰訊(700)升0.1%，報420.4元；阿里巴巴(9988)升近3%，報83.35元；美團(3690)逆市跌1%，報153.8元；京東(9618)升1%，報141元。
四大內銀股再上，中國銀行(3988)、農行(1288)升逾2%，建行(939) 、工行(1398)升約1%。
至於近日爆升的微盟(2013)升近兩成，有贊(8083)升逾7%。
(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，並非作任何投資及買賣建議。)