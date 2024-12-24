港股收市｜平安夜送聖誕禮物？恒指升215點重上2萬關　半日成交845億(更新)

今日是平安夜，港股只是半日市。(蘇文傑攝)

今日(24日)是平安夜，港股只是半日市，惟恒生指數造好，大市升逾200點重上20,000點關口。恒指28點，初段升逾百點，曾升282點高見20,165點。恒指收升215點，收報20,098點，成交845.9億元；國企指數升90點，報7,303點；恒指科技指數升49點，報4,507點。