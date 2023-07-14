港股收市｜恒指全日收19413點　連升5日穩守萬九關

隔晚美股造好，納指升逾1.5%，港股今早高開。恒指高開184點，報19,534點；國指高開66%，報6,610點；科指高開1%，報4,280點。
【16:25更新】
恒指全日收19,413點，升63點，大市成交額912.50億元，而且連升5日，升至逾3星期收市新高，亦扭轉上星期跌勢；科指報4,228點，跌8點；國指升14點，報6,558點。
重磅股表現不一，騰訊（700）升0.8%；平保（2318）升0.67%；港交所（388）跌0.59%；友邦（1299）跌0.61%。
國泰（293） 盈喜升逾4%；內房股及車股下跌。
內地股市
滬深股市個別發展，上證收市報3,237點，升1點，本周累計升約1.3%；深證報11,080點，跌15點，全周升1.8%；創業板指數報2,224點，跌13點，今周升2.5%。
【14:05更新】
恒指現升82點，報19,433點；科指跌0.23%，報4,227點。中聯通（762）為表現最好藍籌，升6.4%；表現最差藍籌為碧服（6098）跌2.5%。
國泰（293）發盈喜，升幅擴至4.55%；汽車股續逆市下跌。
ATM個別發展，美團（3690）跌1.3%；阿里巴巴（9988）跌0.1%；騰訊（700）升0.5%。
【12:16更新】
恒指半日升49點，報19,399點，成交518億元；科指跌0.4%，報4,220點。
ATM個別發展，美團（3690）跌逾1%；阿里巴巴（9988）跌0.8%；騰訊（700）升0.3%。
中資電訊股造好，聯通（762）升逾6%；汽車股逆市下跌。
【11:05更新】
恒指現升65點，報19,415點；科指跌0.19%，報4,229點。
「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）上市第2日，股價亦逆市跌逾1%，低見4.92元，創上市後新低。
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ATM股個別發展，美團（3690）跌0.6%；騰訊（700）升0.4%；阿里巴巴（9988）跌0.1%。
蔚小理逆市下跌，其中小鵬（9868）跌近3%，理想（2015） 跌1.3%；蔚來（9866）跌3.7%。