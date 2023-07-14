銀色債券2023｜一文睇清目標發行額　保證息率及每手入場費 (持續更新)

政府銀色債券的投資，為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。財政司司長陳茂波，於2023年2月《財政預算案》中提到，計劃於本財年，發行不少於500億元銀債，以及150億元綠色零售債券。

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻

2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

銀色債券2023｜銀色債券保證息率

對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。

銀色債券2023｜申請日期及時間

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。