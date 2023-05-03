港股收市｜恒指全日波幅183點 成交7個月低

美國聯儲局議息前夕，股市向下。恒生指數最多瀉395點，收市報19,699點，失234點或1.2%，全日波幅183點；國企股指數報6,589點，失90點或1.4%；恒生科技指數報3,835點，跌65點或1.6%。北水欠奉下，主板成交額僅662億元，創7個月低，按日減12%，連續兩日大縮，較上周五則大削35%。

阿里騰訊領跌 三桶油弱

阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)成跌市主力，前者報80.35元，失1.95元或2.4%，推低大市36點；後者報339.4元，跌6.4元或1.9%，推低大市29點。表現最差藍籌為金沙中國(1928)，全日跌1.4元或4.9%，報26.95元；另外三桶油亦向下，中國石油(857)報5.17元，失0.24元或4.4%；中海油(883)報12.22元，跌0.42元或3.3%；中國石化(386)報5.02元，跌0.15元或2.9%。

食品及部分零售向上，百威亞太(1876)報23.3元，升0.65元或2.9%，為表現最好藍籌；其次為蒙牛乳業(2319)及海爾智家(6690)，前者升0.75元或2.4%，報31.85元，後者報25.8元，升0.55元或2.2%。另外，康師傅(322)及農夫山泉(9633)齊齊逆市升0.4%。