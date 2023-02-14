港股收市｜恒指全日163點窄幅上落 成交不足千億

恒生指數全日在163點窄幅上落，收市報21,113點，跌50點或0.2%。(資料圖片)

大市乏方向，恒生指數全日在163點窄幅上落，最多升73點，最低跌90點，收市報21,113點，跌50點或0.2%；國企股指數報7,1110點，失34點或0.5%；恒生科技指數報4,330點，向下走44點或1%。主板成交額僅977億元，為逾半個月以來最低。

A股則各自走，上證綜合指數報3,293點，升9點或0.3%；深圳成分指數報12,094點，失18點或0.2%；創業板指數報2,565點，跌8點或0.3%。兩市主板成交額9,140億元人民幣。

科技向下 地產反彈

科技股普遍向下，阿里健康(241)報5.95元，失0.17元或2.8%；騰訊控股(700)報378.6元，跌8元或2.1%；京東集團(9618)報203.6元，跌3.8元或1.8%；阿里巴巴(9988)報102.5元，失1.5元或1.4%。表現最差藍籌為藥明生物(2269)，全日跌2.55元或近4%，報62元。

表現最好藍籌為中國聯通(762)，全日升0.21元或3.8%，報5.8元。部分地產股有反彈，新鴻基地產(016)報111.7元，升2.6元或2.4%；長江實業集團(1113)報51.35元，升0.95元或1.9%；九龍倉置業(1997)報43.6元，升0.75元或1.75%。至於領展(823)則未止瀉，全日報54元，失0.75元或1.4%。

港股通走資，滬深合共淨沽出37.67億元，上海淨沽15.55億元，深圳淨沽22.12億元。