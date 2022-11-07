港股收市｜恒指兩日飆1256點 科指飆12%

雖然內地重申堅持「動態清零」，但市場持續憧憬內地防疫措施放寬，高盛料惹開關中國股市或升兩成，恒生指數早段曾挫181點後衝高，最多飆660點，至16,821點，收市報16,595點，升434點或2.7%，連升兩日累漲1,256點；國企股指數報5,636點，揚153點或2.8%；恒生科技指數再跑贏，狂飆132點或4.1%，報3,396點，連升兩日累飆11.9%。主板成交額1,486億元。

A股反覆報升，上證綜合指數報3,077點，升7點或0.2%；深證成分指數報11,207點，揚20點或0.2%；創業板指數報2,454點，漲3點或0.1%。兩市合共成交額1萬億元人民幣。

73 隻藍籌僅 3 隻報跌

73隻藍籌僅3隻報跌，科技、醫藥及內房最佳，碧桂園(2007)報1.41元，大升0.14元或11%，為表現最好藍籌，其次為舜宇光學科技(2382)升8.7元或11%，報87.65元；碧桂園服務(6098)報10.52元，揚0.92元或9.6%； 藥明生物(2269)報47元，揚3.65元或8.4%。滙豐控股(005)及友邦保險(1299)為升市火車頭，前者報43元，揚1.55元或3.7%，貢獻恒指50點；後者報67.7元，升2.15元或3.3%，貢獻43點。

蒙牛乳業(2319)報30.05元，挫0.5元或1.6%，藍籌表現最差，其次為 新鴻基地產(016)跌0.35元或0.4%，報84.2元；阿里巴巴(9988)挫0.3%或0.2元，報69.7元。

北水連續23個交易日吸資，滬深合共淨買額48.98億元，上海佔21.01億元，深圳佔27.97億元。