港股收市｜恒指升幅收窄至162點險守二萬關 成交半年高

A股向上，上證綜合指數報3,291點，升15點或0.5%；深圳成分指數報11,183點，漲83點或0.8%；創業板指數報2,236點，走高17點或0.8%。兩市合共成交額1.1萬億元人民幣。

港股承接外圍強勢今日衝越二萬關，早段最多升445點，惟升幅及後不斷收窄，最低報20,019點，高位回吐342點，收市報20,078點，走高162點或0.8%，險守二萬關，創兩個多月收市新高；國企股指數報6,899點，升90點或1.3%；恒生科技指數報4,549點，升83點或1.9%。主板成交額1,826億元，為今年1月底後6個月最高。

港股收市｜碧桂園系沽壓大 世茂復牌瀉 66%

藍籌股以內房沽壓較大，碧桂園服務(6098)報8.78元，失0.77元或8.1%，為表現最差藍籌；碧桂園(2007)報1.58元，挫0.11元或6.5%。表現最好為海底撈(6862)報21.85元，漲2.37元或12.2%；其次中國宏橋(1378)升0.38元或5.3%，報7.5元；京東集團(9618)報160.1元，走高6.7元或4.4%。至於復牌第二日的恒大汽車(708)報1.98元，升0.74元或59.7%；復牌首日的世茂集團(813)報1.52元，失2.9元或65.6%。

港股收市｜北水沽貨 滬深合共走資 60 億

港股通走資，滬深合共淨沽出59.61億元，上海淨沽17.8億元，深圳大手流出41.81億元。