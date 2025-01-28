港股收市｜恒指年廿九升27點報20225點　龍年累計升逾4400點　小米表現冠藍籌(更新)

今日(28日)是年廿九只得半日市，亦是港股在龍年最後一個交易日。恒生指數延續「新年利是」行情，高開139點，開報20,337點，其後窄幅上落，收報20,225點，升27點或0.14%，半日成交516億；若以龍年全年計，則累升4,479點或28%。科指收報4,723點，升36點或0.77%，龍年全年則累升1,596點或51%；國指微跌0.01%，報7,382點。

龍年最佳藍籌 小米第一中芯第二 【12:30更新】騰訊(700)升逾1%，重上400元，報401.2元；阿里巴巴(9988)升逾1%，報88.3元；美團(3690)逆市跌1%；百度(9888)和小米(1810)升逾3%。 阿里健康(241)升逾4%，是全日表現最好的藍籌。中國生物製藥跌3.75%，是表現最差的藍籌。

DeepSeek概念股仍然熱炒，美圖(1357)再升15%，報4.2元；金山軟件(3888)再升近6%，報39.1元；醫渡科技(2158)再升近5%，報5.06元。 至於總結全年，小米(1810)在龍年升逾2倍，跑贏所有恒指成份股；中芯國際(981)升1.6倍，而第三的中國宏橋(1378)升1.4倍。 港股將在下周一(3日)年初六復市，而內地股市今日起春節假期休市，至下周三(5日)初八開市。 騰訊重上400元 股民：套現過肥年 【09:40更新】恒指高開後升勢收窄，最新升95點，報20,290點，成交額114億。在討論區中，不少網民對恒指提早派發「新春利是」的表現感到興奮。有人表示：「謝謝，全出」、「套現過肥年」、「走啦，放完假再來玩你」。

重磅股方面，騰訊(700)一度升逾1%，重上400元；阿里巴巴(9988)升1%，報88.1元。 部分DeepSeek概念股仍然熱炒，美圖(1357)升逾3%，報3.78元；醫渡科技(2158)升逾1%，報4.91元；金山軟件(3888)升逾4%，報38.65元。 中芯國際(981)再跌逾3%，暫報36.9元。 萬科(2202)升近8%，報6.11元。 (以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資買賣的建議。)