港股收市｜恒指彈184點 港股通15日累吸469億

港股連跌兩日後，今反覆向上，恒生指數最多升308點，收市報19,751點，漲184點或0.9%；國企股指數報6,729點，揚81點或1.2%；恒生科技指數報4,144點，走高38點或0.9%。主板成交額1,061億元。

A股反覆向下，上證綜合指數收市報3,245點，失6點或0.2%；深圳成分指數報11,564點，跌83點或0.7%；創業板指數報2,369點，跌28點或1.2%。兩市合共成交額約1萬億元人民幣。

騰訊揚 4% 撐起 71 點

騰訊控股(700)為升市主力，全日走高15.4元或4.2%，報378.2元，為表現最好藍籌，成交額約118億元，為最活躍港股，獨力撐起大市71點或近四成升幅。另外，美團(3690)報134.6元，漲3.2元或2.4%，貢獻25點；滙豐控股(005)升1元或1.9%，報52.65元，推升28點；友邦保險(1299)報81.85元，漲1.3元或1.6%，推升25點。4股合共貢獻149點，佔八成升幅。

至於昨日放榜的康師傅(322)遭大行唱淡，全日大挫1.48元或10.4%，報12.7元，藍籌中最差。阿里健康(241)及午後放榜的申洲國際(2313)亦明顯向下，前者報6元，挫0.31元或4.9%；後者報79.4元，失1.8元或2.2%。

港股通連續15日吸資，今日淨吸28.93億元，上海佔15.72億元，深圳佔13.21億元。累計15日共吸近469億元。