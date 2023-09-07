港股收市｜恒指挫247點 成交連縮3日 北水淨吸70億

內地出口連跌4個月，雖然表現勝預期，但人民幣持續弱勢及中美關係仍緊張，中港股乏動力。恒生指數低見18,173點，即最多瀉276點，收市報18,202點，失247點或1.3%；國企股指數報6,314點，挫89點或1.4%；恒生科技指數報4,091點，跌85點或2%。主板成交額連續3個交易日，至868億元。
A股向下，上證綜合指數報3,122點，失35點或1.1%；深圳成分指數報10,321點，跌193點或1.8%；創業板指數報2,056點，跌44點或2.1%。兩市合共成交額7,668億元人民幣。
能源股逆向報捷，新奧能源(2688)報57.4元，大升2.45元或4.5%，為表現最好藍籌；中國石油(857)報6.02元，走高0.17元或2.9%，表現第二佳；中海油(883)亦漲0.5%或0.07元，至13.48元。
港股收市｜ATM領跌大市 中芯藍籌最差
ATM則領跌，美團(3690)報125元，失3.3元或2.6%，推低大市30點；阿里巴巴(9988)報90.8元，失1.45元或1.6%，拖累大市24點；騰訊控股(700)報321.6元，跌6元或1.8%，拉低恒指27點。表現最差藍籌為中芯國際(981)，全日報19.82元，跌1.63元或7.6%，主要受美國有眾議院議員要求擴大針對華為及中芯的出口禁令。
深圳撤消港澳居民就商業辦公物業、商務公寓的限購，次線內房續走高，沿海家園(1124)報0.035元，升25%；融信中國(3301)飆22.4%，報0.3元。不過，碧桂園(2007)遭瑞銀降目標價去毫子股，評級維持「沽售」，全日報1.07元，跌0.15元或12.3%。
港股通連續13個交易日吸資，滬深合共淨買額70.47億元，上海佔39.59億元，深圳佔30.88億元。