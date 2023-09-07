港股收市｜恒指挫247點 成交連縮3日 北水淨吸70億

恒生指數低見18,173點，即最多瀉276點，收市報18,202點，失247點或1.3%。(資料圖片)

內地出口連跌4個月，雖然表現勝預期，但人民幣持續弱勢及中美關係仍緊張，中港股乏動力。恒生指數低見18,173點，即最多瀉276點，收市報18,202點，失247點或1.3%；國企股指數報6,314點，挫89點或1.4%；恒生科技指數報4,091點，跌85點或2%。主板成交額連續3個交易日，至868億元。

A股向下，上證綜合指數報3,122點，失35點或1.1%；深圳成分指數報10,321點，跌193點或1.8%；創業板指數報2,056點，跌44點或2.1%。兩市合共成交額7,668億元人民幣。

能源股逆向報捷，新奧能源(2688)報57.4元，大升2.45元或4.5%，為表現最好藍籌；中國石油(857)報6.02元，走高0.17元或2.9%，表現第二佳；中海油(883)亦漲0.5%或0.07元，至13.48元。