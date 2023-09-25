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財經
2023-09-25 16:53:49

港股收市｜恒指挫328點 內房濠賭弱 外資又撤A股

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港股收市｜恒指挫328點 內房濠賭弱 外資又撤A股

恒生指數今日再失萬八關。(資料圖片)

港股急升一日後無以為繼，恒生指數今日低開11點後持續向下，尾市曾最多瀉335點，收市報17,729點，失328點或1.8%，再失萬八關；國企股指數報6,130點，跌132點或2.1%；恒生科技指數報3,882點，失108點或2.7%。主板成交額743億元，按日縮27%

A股向下，上證綜合指數報3,115點，跌16點或0.55；深圳成分指數報10,120點，跌58點或0.6%；創業板指數報2,005點，向下8點或0.4%。兩市合共成交額7,179億元人民幣。

港股收市｜滬深股通走資逾80 跌凸上周五吸資

港股通轉吸資，滬深合共淨買額60.33億元，上海佔32.17億元，深圳佔28.16億元。北向滬深股通資金上周五吸資近75億元後，今日淨沽出80.39億元，走資較上周五吸資更大，為近1個月最大走資，反映外資續撤離A股。

內房及濠賭股成藍籌輸家，龍湖集團(960)大跌0.98元或6.5%，報14.16元，為表現最差藍籌；銀河娛樂(027)48.55元，失2.75元或5.4%；金沙中國(1928)23.9元，失1.3元或5.2%。醫藥股則有追捧，藥明生物(2269)43.7元，升1.05元或2.5%，表現最佳；翰森製藥(3692)10.04元，升0.09元或0.9%

至於跌市主力為騰訊控股(700)，全日報304.4元，跌9.2元或2.9%，拖低大市41點。

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