港股收市｜恒指挫357點 有隻藍籌連跌11日 陰乾一成

恒生指數今日最多跌422點，收市仍挫357點或1.8%，報19,597點。(資料圖片)

內地經濟數據遜色，中港股走弱。恒生指數今日最多跌422點，收市仍挫357點或1.8%，報19,597點；國企股指數報6,742點，挫123點或1.8%；恒生科技指數報4,204點，失69點或1.6%。大市成交額1,056億元。

A股向下，上證綜合指數報3,184點，挫17點或0.5%；深圳成分指數報11,712點，跌103點或0.9%；創業板指數報2,533點，失36點或1.4%。兩市合共成交額7,947億元人民幣。

波羅的海乾散貨運價指數持續下挫，航運股弱勢，東方海外(316)全日大跌13元或7.5%，報160元，為表現最差藍籌；另外績後走高的美團(3690)見回吐，全日跌11.1元或5.8%，報178.7元，單隻股份已拖低恒指89點，成跌市主力，其他重磅科技股亦走弱，阿里巴巴(9988)報92.2元，失2.1元或2.2%；騰訊控股(700)報324.6元，失2.6元或0.8%。

電能 11 日累挫 9.6%

另外，電能實業(006)全日失0.77元或1.7%，報45.45元，跌幅不大但卻已連跌11個交易日，累計陰乾挫9.6%。

內房股則反彈，碧桂園服務(6098)逆市升0.22元或1.4%，報15.78元；中國海外(688)報21.45元，升0.25元或1.2%，兩股為表現最好兩大藍籌；華潤置地(1109)亦揚0.1元或0.3%，報32.35元。

港股通則吸資，滬深合共淨買額25.6億元，當中上海淨買17.61億元，深圳淨買7.99億元。