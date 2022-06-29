港股收市｜恒指挫422點 蔚來拖累車股齊齊瀉

「息魔」及經濟陰霾縈繞不散，美股周二走弱，拖累恒生指數連升4個交易日後，今最多回吐574點，收市報21,996點，挫422點或1.9%，失守二萬二；國企股指數報7,694點，失199點或2.5%；恒生科技指數報4,937點，挫166點或3.3%。主板成交額約1,608億元。

內地A股亦向下，上證綜合指數報3,361點，跌47點或1.4%；深圳成分指數報12,696點，失286點或2.2%；創業板指數報2,768點，跌71點或2.5%。兩市合共成交額近1.32萬億元人民幣。

吉利瀉 8.2% 藍 籌最差

蔚來汽車(9866)遭沽空機構Grizzly Research狙擊，全日大挫11.4%或21.2元，報165.5元，成交額4.3億元。汽車股受拖累，吉利汽車(175)瀉1.56元或8.2%，報17.5元，為表現最差藍籌；比亞迪(1211)亦跌16.4元或近半成，報315元；中升控股(881)大跌2.15元或3.7%，報55.85元。

非藍籌車股亦重傷，理想汽車(2015)大跌14元或8.8%，報144.3元；小鵬汽車(9868)報125.1元，跌10元或7.4%；長城汽車(2333)大瀉1.64元或9.2%，報16.14元。另外，美團(3690)及阿里巴巴(9988)領跌大市，前者跌4.8元或2.3%，報202.8元，拖低大市39點；後者失3.6元或3%，報114.5元，拖低大市53點。

內房逆市升 龍湖揚 1.1%

內地房策持續見鬆綁下，部分內房逆市升。龍湖集團(960)升0.4元或1.1%，報36.85元，為表現最好藍籌；碧桂園(2007)亦漲0.03元或0.6%，報4.85元；華潤置地(1109)報36.25元，升0.1元或0.3%。

港股通續吸資，滬深合共淨買額33.49億元，當中上海佔21.2億元，深圳佔12.29億元。