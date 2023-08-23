港股收市｜恒指收市升54點萬八受阻 績優股跑出

港股連續兩日反彈，但力度有限並在萬八關受阻。恒生指數今日高見18,000點，最多漲209點，惟及後即向下，收市報17,845點，升54點或0.3%，兩日累計彈222點；國企股指數報6,117點，走高19點或0.3%；恒生科技指數報4,008點，揚7點或0.2%。主板成交額842億元，逾一周低。

A股走低，上證綜合指數報3,078點，失41點或1.3%；深圳成分指數報10,152點，跌222點或2.1%；創業板指數報2,038點，挫47點或2.3%。兩市合共成交額7,059億元人民幣。

港股通吸資，滬深合共淨買額31.2億元，上海佔25.47億元，深圳佔5.73億元。

港股收市｜友邦貢獻 32 點

即將剔出藍籌的碧桂園(2007)表現為藍籌最差，今日低見0.69元創新低，收市報0.7元，跌0.05元或6.7%；緊接為信義光能(968)報6.29元，失0.2元或3.1%。安踏體育(2020)公布業績後闖高，全日報85.2元，大升7.55元或9.7%，為表現最好藍籌；另一績優股百度集團(9888)亦大升4.4%或5.4元，報128.4元，為第二佳藍籌。至於今日領升股為友邦保險(1299)，全日報69.95元，升1.7元或2.5%，貢獻大市32點。