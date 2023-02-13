港股收市｜恒指曾低位扯高431點倒升 領展累地產股走弱

市場反覆未有方向，恒生指數今早低見20,799點，最多挫391點，尾市一度倒升40點，低位扯高431點，惟收市再報跌，以21,164點收市，挫26點或0.12%；國企股指數報7,144點，漲18點或0.26%；恒生科技指數報4,374點，走高12點或0.29%。主板成交額1,121億元。

內地股市向上，上證綜合指數報3,284點，走高23點或0.7%；深圳成分指數報12,113點，揚136點或1.15；創業板指數報2,573點，走高28點或1.1%。兩市合共成交額9,791億元人民幣。

市場焦點落在上市以來首次供股的領展(823)身上，全日最多大瀉16.4%，收市挫12.8%或8.05元，報54.75元，全數蒸發今年升幅並倒跌4.5%，為逾兩個月低，亦為表現最差藍籌，拖低恒指28點，為跌市主力；全日成交額27.3億元，為第7大活躍港股。

新世界瀉 7% 九倉置業失近 3%

其他藍籌方面亦以地產股最弱，瑞銀指領展供股短期對地產股有壓力，新世界發展(017)全日報22.35元，挫1.6元或6.7%，為第二大跌幅藍籌；恒基地產(012)報27.8元，跌1.4元或4.8%；九龍倉置業(1997)報42.85元，大跌1.3元或2.9%；新鴻基地產(016)報109.1元，失2.9元或2.6%；恒隆地產(101)報15.64元，跌0.34元或2.1%。

至於零售及餐飲股造好，華潤啤酒(291)全日大升2.85元或4.9%，報60.85元，為表現最好藍籌；海底撈(6862)報20.25元，升0.91元或4.7%；百威亞太(1876)報23.6元，走高0.7元或3.1%；李寧(2331)報73.95元，漲1.75元或2.4%；蒙牛乳業(2319)報37.8元，走高0.8元或2.2%。

港股通吸資，滬深合共淨買額31.87億元，上海佔10.32億元，深圳佔21.55億元。