港股收市｜恒指漲273點 科技跑贏本月暫飆11%

A股則先升後跌，上證綜合指數曾漲0.7%，收市倒跌6點或0.2%，報3,216點；深圳成分指數報10,923點，失45點或0.4%；創業板指數報2,184點，跌7點或0.3%。兩市合共成交額7,800億元人民幣。

美國聯儲局加息0.25厘，市場預期加息近尾聲，港股氣氛佳，恒指指數最多升320點，收市報19,639點，漲273點或1.4%；國企股指數報6,670點，走高121點或1.9%；恒生科技指數報4,341點，漲122點或2.9%，本月表現大跑贏，累計彈近11%。主板成交額1,136億元，按日增約三成。

港股收市｜車股強 小鵬狂飆 34%

內房股再明顯反彈，碧桂園(2007)報1.61元，升0.17元或11.8%，為表現最好藍籌；緊接為碧桂園服務(6098)彈9.4%或0.81元，報9.46元。汽車股亦呈強，吉利汽車(175)漲0.86元或8.6%，報10.9元，為第三大升幅藍籌；另外小鵬汽車(9868)狂飆33.9%，至81元；蔚來(9866)亦升13.4%，至104.8元。

資源及電力股跑輸，躋五大跌幅藍籌，以華潤電力(836)失2.4%或0.4元，報16.58元最差；中國石油(386)挫0.08元或1.8%，報4.39元；紫金礦業(2899)報0.16元或1.2%，報13.32元；中國神華(1088)失0.2元或0.9%，報23.25元；中國宏橋(1378)報6.89元，跌0.03元或0.4%。