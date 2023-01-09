港股收市｜恒指漲396點 阿里6日飆三成

馬雲放棄控權後，阿里巴巴(9988)與螞蟻集團進一步切割，推動股價急漲近9%，帶動恒生指數最高見21,470點，飆479點，收市仍漲396點或1.9%，報21,388點；國企股指數報7,286點，漲142點或2%；恒生科技指數報4,570點，走高39點或3.2%，三大指數收市齊創約半年高。大市主板成交額1,564億元。

A股連升6日，上證綜合指數報3,176點，揚18點或0.6%；深圳成分指數報11,450點，升82點或0.7%；創業板指數報2,440點，走高18點或0.8%。兩市合共成交額約8,072億元人民幣。

阿里貢獻四成升幅 內房逆市弱

阿里全日飆8.7%或8.8元，報110.4元，為表現最好藍籌，並貢獻恒指155點或近四成升幅，連升6日累漲29%。另外，騰訊控股(700)升12.6元或3.6%，報362元，貢獻64點；小米集團(1810)飆0.86元或7.7%，報12.1元，推升24點；滙豐控股(005)大升1.1元或2.1%，報53.3元，貢獻35點；港交所(388)走高4.1%或15元，報377.4元，推升29點；中國平安保險(2318)報58.55元，升2.2元或3.9%，貢獻23點。

逆市走低股分有內房，碧桂園服務(6098)，全日挫1.15元或5.2%，報20.8元，為表現最差藍籌；龍湖集團(960)挫0.65元或2.4%，報26.85元；碧桂園(2007)跌0.05元或1.7%，報2.98元； 中國海外發展(688)報22元，跌0.35元或1.6%。另外，恒隆地產(101)報14.92元，跌0.5元或3.2%；信義玻璃(868)報16.42元，失0.5元或3%。

不過港股通走資，滬深合共淨流走12.25億元，上海佔8.6億元走資，深圳佔3.65億元走資。