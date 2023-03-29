港股收市｜恒指漲407點越二萬 阿里貢獻近半升幅

阿里巴巴(9988)大重組引爆股價一度急漲最多16.3%，港股受帶動造好。恒生指數收市報20,192點，走高407點或2.1%，重上二萬關；國企股指數報6,878點，升149點或2.25；恒生科技指數報4,246點，漲102點或2.5%。主板成交額1,464億元。

A股乏方向，上證綜合指數全日報3,240點，跌5點或0.2%；深圳成分指數報11,579點，漲15點或0.15；創業板指數報2,371點，漲0.1%。兩市合共成交額9,811億元人民幣。

美團飆 4% 騰訊漲 1.7%

阿里收市報94.55元，大升12.2%或10.3元，為表現最好藍籌，成交額155.74億元，按日多近2.5倍，為最活躍港股並佔大市成交額一成，即今日每10元買額，有1元買阿里。單計阿里，已推升大市191點，即貢獻近半升幅。至於騰訊控股(700)一度升5.1%，收市升幅收窄至384.8元，走高6.6元或1.7%，推升大市30點；美團(3690)最高升7.3%，收市收窄至4%或5.4元，貢獻42點。

其他造好藍籌有碧桂園服務(6098)，全日報13.44元，走高0.84元或6.7%，為第二大升幅藍籌；阿里健康(241)報6.31元，走高0.31元或5.2%。至於翰森製藥(3692)、申洲國際(2313)、周大福(1929)及中國石化(386)，全部逆市跌逾1%。

港股通 16 日累吸近 500 億

港股通連續16日吸資，今日淨買額30.62億元，上海佔1.83億元，深圳佔28.79億元，16日累吸499億元。