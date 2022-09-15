港股收市｜恒指萬九關得復失 碧桂園飆9%

港股反彈乏力，萬九關得而復失！恒生指數兩日瀉515點後，今日一度高見19,013點，走高166點，收市報18,930點，漲83點或0.4%，全日高低波幅只有180點；國企股指數報6,508點，揚38點或0.6%；恒生科技指數報3,963點，微升9點或0.3%，報3,963點。主板成交額連跌兩日，至819億元，按日縮近13%，連續8個交易日不足千億元。

人民幣貶值壓力持續，A股則向下，上證綜合指數報3,199點，失37點或1.2%；深圳成分指數報11,526點，跌247點或2.1%；創業板指數報2,424點，挫79點或3.2%。兩市合共成交額9,191億元人民幣。

市傳內地放寬非一線城市的購房限制，內房股明顯反彈，碧桂園(2007)報2.62元，升0.21元或8.7%，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)亦大升0.86元或5.6%，報16.26元；華潤置地(1109)走高1.6元或4.9%，報34.45元；龍湖集團(960)升1.3元或4.7%，報28.95元；中國海外發展(688)升0.9元或4%，報23.25元。至於表現最差藍籌為東方海外(316)，全日報141.6元，跌7.4元或半成。

港股通連續3日吸資，合共淨流入21.6億元，當中上海佔13.43億元，深圳佔8.17億元。