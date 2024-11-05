港股收市｜恒指重奪二萬一！全日升439點 北水流近入百億

中港股今日造好，恒生指數連升3日重奪二萬一！美國大選前夕，恒指今日低開158點後持續向上並倒升，最終以21,006點的全日高位收市，全日大升439點或2.1%，連升3日累升689點，並創約3周高；國企股指數報7,556點，漲188點或2.6%；恒生科技指數報4,693點，走高161點或3.6%。主板成交額1,699億元，為約兩周最多。

A股滬指漲2.3% 兩市成交2.3萬億人幣

A股衝高，上證綜合指數報3,386點，揚76點或2.3%；深圳成分指數報11,006點，走高343點或3.2%；創業板指數報2,289點，揚103點或4.8%。兩市合共成交額2.3萬億元人民幣。