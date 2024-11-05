港股收市｜恒指重奪二萬一！全日升439點 北水流近入百億

中港股今日造好，恒生指數連升3日重奪二萬一！美國大選前夕，恒指今日低開158點後持續向上並倒升，最終以21,006點的全日高位收市，全日大升439點或2.1%，連升3日累升689點，並創約3周高；國企股指數報7,556點，漲188點或2.6%；恒生科技指數報4,693點，走高161點或3.6%。主板成交額1,699億元，為約兩周最多。
A股滬指漲2.3% 兩市成交2.3萬億人幣
A股衝高，上證綜合指數報3,386點，揚76點或2.3%；深圳成分指數報11,006點，走高343點或3.2%；創業板指數報2,289點，揚103點或4.8%。兩市合共成交額2.3萬億元人民幣。
表現最好藍籌為舜宇光學(2382)，全日大升7.05元或14.3%，報56.25元；農夫山泉(9633)報33.25元，升2.9元或9.6%；李寧(2331)亦升1.12元或7%﹐報17.04元。相反，長江基建(1038)則捱沽，全日報53.5元，失1.4元或2.6%；電能實業(006)及萬洲國際(288)亦齊齊挫逾1%。
港股通淨買額94.25億 盈富再大吸資
北水連續第四日吸資，滬深港股通合共淨買額94.25億元，當中上海佔46.54億元，深圳佔47.71億元，吸資額為兩周最多。中芯國際(981)及中海油(883)走資，分別淨沽出3.06億元及4.7億元。至於中國移動(941)吸資3.24億元，騰訊控股(700)則吸資2億元，盈富基金(2800)單計上海已淨吸11.9億元。