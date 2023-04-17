港股收市｜恒指飆343點 7藍籌創52周高

內地明日公布上季經濟增長，港股早段拉鋸後，午後受A股帶動拉升。恒生指數尾市高見20,864點，即一度急升426點，收市仍飆343點或1.7%，報20,782點，連升3日，累漲473點；國企股指數報7,056點，走高141點或2.1%；恒生科技指數報4,254點，升89點或2.2%。主板成交額1,366億元。

A股以全日高位收市，上證綜合指數報3,385點，走高47點或1.4%；深圳成分指數報11,855點，升55點或0.5%；創業板指數報2,434點，走高6點或0.3%。兩市合共成交額1.12億元人民幣。



美團漲近半成 領升47點



7隻藍籌創52周新高，包括三桶油中國石油(857)、中國石化(386)、中海油(883)，另外有中芯國際(981)、中國移動(941)、中信股份(267)及中國銀行(3988)。表現最好藍籌為聯想集團(992)，全日升0.48元或5.8%，報8.8元，其次為中石油，全日升0.25元或4.9%，報5.33元。美團(3690)為升市主力，全日升6.1元或4.7%，報135.6元，貢獻恒指47點；另外滙豐控股(005)漲1.3元或2.3%，報56.9元，貢獻大市37點。

表現最差為體育用品股，安踏體育(2020)報108.8元，下挫4.3元或3.8%；申洲國際(2313)報82.15元，跌2.45元或2.9%。

港股通吸資加大，滬深合共淨買額74.27億元，上海佔41.15億，深圳佔33.12億元。

