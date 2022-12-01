港股收市｜恒指3連升 萬九關得復失

美匯稍弱，港元曾升至9個月高，帶動港股三連升。恒生指數早段飆640點越萬九關，收市升幅收窄，報18,736點，漲139點或0.75%，3日累升1,439點；國企股指數報6,384點，揚10點或0.2%；恒生科技指數報3,839點，升41點或1.1%。主板成交額高達1,986億元。

A股向上，上證綜合指數報3,165點，升14點或0.4%；深圳成分指數報11,264點，漲155點或1.4%；創業板指數報2,381點，走高35點或1.5%。兩市合共成交額1.06萬億元人民幣。

阿里騰訊友邦領升

阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)及友邦保險(1299)為升市主力，阿里漲2.9元或3.6%，報82.8元，推升恒指47點；騰訊報294.4元，升7.2元或2.5%，推高大市36點；友邦報80.35元，揚1.85元或2.4%，推高大市37點。升幅最大藍籌為申洲國際(2313)，報74.55元，大升4.9元或7%，另外周大福(1929)、中升控股(881)及百度集團(9888)齊齊飆逾半成。石藥集團(1093)最差，報9.18元，大跌0.81元或8.1%；華潤置地(1109)亦挫5.8%或2.1元，報33.9元。

滬深港股通吸資，合共淨買額20.35億元，上海佔1.54億元，深圳佔18.81億元。