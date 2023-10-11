港股收市｜恒指5連升累漲698點 萬八關得而復失

再有美國聯儲局官員放鴿，表示不需要再進一步加息，港股連升5日！恒生指數一度高見18,022點，最多升358點，惟萬八關見阻力並得而復失，全日收報17,893點，揚228點或1.3%，累計5日升698點；國企股指數報6,132點，走高80點或1.35；恒生科技指數報3,952點，升77點或2%。主板成交額888億元。
A股走高，上證綜合指數報3,078點，微彈3點或0.1%；深圳成分指數報10,084點，升34點或0.4%；創業板指數越二千關，收報2,003點，升15點或0.8%。兩市合共成交額8,387億元人民幣。
港股收市｜港股通吸資減少至13億
港股通吸資稍減至13.33億元，上海淨買額5.48億元，深圳淨買7.85億元。外資則續見撤離A股，滬股通則錄淨買額7.28億元人民幣，不過深股通走資11.18億元人民幣，合共淨流出3.9億元人民。
美團(3690)及阿里巴巴(9988)再領升大市，前者報116.5元，升4.2元或3.7%，推升大市38點；後者報84.6元，揚1.2元或1.4%，貢獻20點；友邦保險(1299)報68.8元，揚1.5元或2.2%，推高28點。至於舜宇光學科技(2382)成表現最好藍籌，全日報59.2元，升6.45元或12.2%；表現最差為中國宏橋(1378)報6.92元，失0.2元或2.8%。