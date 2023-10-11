港股收市｜恒指5連升累漲698點 萬八關得而復失

恒生指數全日收報17,893點，揚228點或1.3%，萬八關見阻力並得而復失。

再有美國聯儲局官員放鴿，表示不需要再進一步加息，港股連升5日！恒生指數一度高見18,022點，最多升358點，惟萬八關見阻力並得而復失，全日收報17,893點，揚228點或1.3%，累計5日升698點；國企股指數報6,132點，走高80點或1.35；恒生科技指數報3,952點，升77點或2%。主板成交額888億元。

A股走高，上證綜合指數報3,078點，微彈3點或0.1%；深圳成分指數報10,084點，升34點或0.4%；創業板指數越二千關，收報2,003點，升15點或0.8%。兩市合共成交額8,387億元人民幣。