港股收市｜恒生指數全日倒跌280點　騰訊網易受內地遊戲政策捱沽

港股連升兩日後，今早高開。恒生指數高開121點，報16,455點；國指高開36點，報5,656點；科指高開0.9%，報3,745點。
【16:55更新】
恒生指數收市前跌280點，收報16,340點，全日主板成交增至1,411.6億元；科指跌4.37%，報3,548點；國指報5,488點，跌2.33%。
內地公布，限制網絡遊戲過度使用及高額消費諮詢，遊戲股重傷之餘，科技股亦成跌市「重災區」，其中網易（9999）最多曾急挫28%，收市仍跌約25%；「股王」騰訊（700）亦曾跌近16%，收市跌逾12%，兩隻股份合計拖低恒指逾210點，均為表現最差兩隻恒指及科指成份股。
亦有多隻遊戲股重創，網龍（777）跌13.7%；心動公司（2400）跌19%，創歷史新低；嗶哩嗶哩（9626）跌9.6%，創一年低。
部分科技股亦難逃一劫，阿里巴巴（9988）跌2%；美團（3690）跌近4%；小米（1810）跌1.75%。
其他藍籌股方面，滙控（005）獲批出售加拿大業務，擬完成後派發特別股息，股價高收近1%；醫藥股個別走，翰森製藥升逾5%，為表現最好藍籌，而藥明生物（2269）跌5.2%。
全周恒指累計跌451點，跌幅2.8%；科指累計跌6.1%。
滬深股市反覆向下。遊戲、傳媒等板塊下跌，新能源、港口航運、軍工等板塊上升。
上證指數收報2,914點，跌3點，跌幅0.13%，全周累跌近1%，連跌5周；深證指數報9,221點，跌35點，跌幅0.39%，全周累跌逾1.7%，連跌5周；創業板指數報1,825點，跌幅0.37%，全周累計跌逾1.2%，連續6周向下。
【15:00更新】
恒生指數尾市續跌，現跌255點，報16,365點；科指跌幅擴大，跌4.48%。
遊戲相關股再跌，網易（9999）跌25%；騰訊（700）跌13%，個股已拉低大市約200點；網龍（777）跌14%；心動公司（2400）跌18.2%，創歷史新低；嗶哩嗶哩（9626）跌9.8%，創一年低。
內地限網絡遊戲高額消費 擬禁設每日登錄等誘導性獎勵
【13:40更新】
恒生指數午後轉跌，報16,436點，跌185點，曾插逾200點；科指跌3.47%，報3,581點。
遊戲相關股大插水，騰訊（700）跌13.5%，報270.4元，創52周新低；網易（9999）跌20.4%，報128.7元，創近半年低。
【12:10更新】
恒生指數半日跌72點，報16,548點，半日主板成交476.76億；科指跌1.52%，報3,653點。
內地規管網絡遊戲，禁設每日登入、首次儲值等誘導性獎勵，致遊戲相關股下跌累市，騰訊（700）跌7%；網易（9999）挫12%。兩股為半日表現最差藍籌股。
翰森製藥（3692）續升，揚6.8%，為半日表現最好藍籌股。
【10:25更新】
恒生指數現升63點，報16,684點；科指升0.29%，報3,720點。
翰森製藥（3692）續升，報13.78元，升逾3%；小鵬汽車（9868）逆市跌逾2%。
ATM方面，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）逆市跌1%。