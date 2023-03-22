港股收市｜滙控友邦兩日領升 恒指累彈591點

港股亦在美國議息結果公布前夕走高。(資料圖片)

美國財長耶倫指會採取進一步措施保障小銀行的存戶，美股昨升逾300點，港股亦在美國議息結果公布前夕走高。恒生指數最多漲517點，收市報19,591點，升332點或1.7%，連升兩日，累漲591點；國企股指數報6,639點，走高90點或1.4%；恒生科技指數報4,009點，揚43點或1.1%。主板成交額1,069億元。

A股走高，上證綜合指數報3,265點，揚10點或0.3%；深圳成分指數報11,496點，升69點或0.65；創業板指數報2,341點，升4點或0.2%。兩市合共成交額9,579億元人民幣。

金融股連續兩日領升，滙豐控股(005)報53.5元，升1.6元或3.1%，貢獻大市45點；友邦保險(1299)報80.65元，多2.8元或3.6%，推升53點；阿里巴巴(9988)報82.85元，走高2.35元或2.9%，推升44點。

九倉置業飆近 6% 藍籌最佳

表現最好藍籌為九龍倉置業(1997)，全日收報44.8元，升2.45元或5.8%；龍湖集團(960)亦漲1.05元或4.9%，報22.35。中國宏橋(1378)及中芯國際(981)表現最差，前者報7.79元，失0.2元或2.5%；後者報18.36元，失0.36元或1.9%。

港股通連續11日吸資，滬深合共淨買額30.74億元，上海佔17.27億元，深圳佔13.47億元，累計11日吸資327億元。