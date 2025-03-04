港股收市｜「特關稅」威脅恒指跌64點失23000　成交2695億見兩周低(更新)

美國總統特朗普周二起提高對華關稅至20%，同時對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，加拿大和中國表示將採取反制措施，導致全球避險情緒升溫。美股三大指數隔晚下挫，其中道指跌649點，納指跌497或2.6%。

恒生指數今日(4日)亦跟隨外圍股市下跌，低開328點，開報22,678點，失守23,000點關口，初段曾跌最多458點，低見22,547點，其後跌幅逐步收窄。恒指中午報22,901點，跌105點，午後一度倒升，收市報22941點，跌64點，大市成交2,695億元，見兩周新低；國企指數8367點，跌52點，恒生科技指數5535點，跌不足1點。