港股收市｜「特關稅」威脅恒指跌64點失23000　成交2695億見兩周低(更新)

美國總統特朗普周二起提高對華關稅至20%，同時對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，加拿大和中國表示將採取反制措施，導致全球避險情緒升溫。美股三大指數隔晚下挫，其中道指跌649點，納指跌497或2.6%。
恒生指數今日(4日)亦跟隨外圍股市下跌，低開328點，開報22,678點，失守23,000點關口，初段曾跌最多458點，低見22,547點，其後跌幅逐步收窄。恒指中午報22,901點，跌105點，午後一度倒升，收市報22941點，跌64點，大市成交2,695億元，見兩周新低；國企指數8367點，跌52點，恒生科技指數5535點，跌不足1點。
比亞迪跌逾6% 金礦股造好
【16:35更新】今日最弱三隻藍籌來自車股，比亞迪(1211)折讓7.8%配售發行近1.3億股新H股，集資約435億元，股價跌逾6%，報339元；吉利(175)跌近6%，報16.88元；理想(2015)跌3%，報108.2元。
騰訊逆市轉升逾1%，報491元；阿里巴巴(9988)跌近2%，報127.8元；美團(3690)跌近1%，報161.2元。
避險情緒升溫，金礦股造好，招金(1818)升近4%，報13.74元；紫金礦業(2899)升逾1%，報15.1元；山東黃金(1787)升近4%，報15.24元。
三桶油受壓，中海油(883)跌逾2%，報17.44元；中石油(857)跌逾2%，報5.69元；中石化(386)跌0.03元，報4.08元。
比亞迪配股跌6% 滙豐友邦逆市升
【12:12更新】騰訊(700)轉升1%撐市，報487元；阿里巴巴(9988)收窄跌近2%，報127.9元；美團(3690)跌1元，報161.6元。
金融股方面，滙豐(005)升0.5元，報91.7元；友邦(1299)升1.4%，報59.85元。
車股受壓，比亞迪(1211)折讓7.8%配售發行1.298億新H股，籌資約435億港元，股價跌近6.6%，報339.6元；吉利(175)發布「千里浩瀚」高階智能駕駛系統，股價跌近7%，報16.68元。兩隻股份是半日跌幅最多的兩大藍籌。
周大福升逾4%，是半日表現最好的藍籌。
比亞迪配股跌7% 黃金股造好
【10:35更新】科技股普跌，騰訊(700)跌0.6元，報482元；阿里巴巴(9988)跌近3%，報126.6元；美團(3690)跌逾1%，報160.4元；京東(9618)跌逾1%，報157.1元。
比亞迪(1211)折讓7.8%配售發行1.298億新H股，籌資約435億港元，股價跌近7%，報338.6元。
港股黃金股逆市造好，招金(1818)升逾2%，報13.56元；中國黃金國際(2099)升0.46，報43.8元；紫金礦業(2899)升0.13元，報14.9元；山東黃金(1787)升逾1%，報14.86元。
OPEC宣布4月起增產，三桶油向下，中海油(883)跌近2%，報17.5元；中石油(857)跌逾2%，報5.69元；中石化(386)跌近1%，報4.08元。
(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)