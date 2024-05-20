港股收市｜科指七連升 近4年最長升浪

美股上周創歷史新高，亞洲股市今日亦接力造好，恒生指數最多升153點，至19,706點，收市報19,636點，漲82點或0.4%，3連升累計進帳563點；國企股指數高見6,986點，收市報6,964點，升30點或0.4%，兩指數即時均創去年7月後約10個月高。恒生科技指數升22點或0.6%，收市報4,135點，創去年9月後約8個月高，並連升7個交易日，累計漲6.8%，並為2020年7月底至8月初8連升後，近4年最長升浪。

藍籌股贏家為李寧(2331)，全日大升7.3%，至23.6元；紫金礦業(2899)、理想汽車(2015)、吉利汽車(175)均升越4%。海爾智家(6690)表現最差，全日挫1.3元或4.2%，報29.9元；百度集團(9888)則報107.4元，失3.5元或3.2%；中國人壽(2628)亦挫0.34元或2.6%，報12.66元。另外碧桂園服務(6098)及龍湖集團(960)向下，前者挫0.13元或1.9%，報6.69元，後者報15.04元，失0.26元或1.7%。

A股亦走高，上證綜合指數報3,171點，升17點或0.5%；深圳成分指數報9,750點，走高41點或0.4%；創業板指數報1,875點，升10點或0.6%。兩市合共成交額9,954億元人民幣。