港股收市｜美團騰訊領跌 恒指失347點

上周五放榜的美團(3690)，遭騰訊控股(700)分派的股份上周亦陸續存倉，股價今日大挫，成跌市主力。恒生指數早段最多挫406點，及後在阿里巴巴(9988)帶動下曾經倒升23點，惟收市仍挫347點或1.8%，報19,567點，連跌兩日；國企股指數報6,648點，失146點或2.25；恒生科技指數報4,105億元，跌119點或2.8%。主板成交額1,272億元。

A股則呈V型走，上證綜合指數最多挫1.1%，收市跌幅收窄至0.4%或14點，報3,251點；深圳成分指數報11,647點，走高13點或0.1%；創業板指數報2,398點，升27點或1.2%。兩市合共成交額1.1萬億元人民幣。

阿里曾飆 5.5% 收市倒跌

騰訊及美團成跌市主力，前者收市報362.8元，失14點或3.7%，推低大市64點；後者報131.4元，大挫8.8元或6.3%，拖累大市68點，表現第二及第三差藍籌。中國宏橋(1378)為表現最差藍籌，全日報7.39元，大挫0.65元或8.1%。

內需股再受資金捧場，農夫山泉(9633)全日逆市升0.6元或1.3%，報45.5元，為表現最好藍籌；其次為恒安國際(1044)報36.45元，升0.45元或1.3%；百威亞太(1876)報24.05元，走高0.25元或1.1%。另外，一度大升5.5%的阿里巴巴，收市倒跌0.05元或0.06%，報85.25元。

北水連續 14 日淨流入

港股通連續14個交易日吸資，今日滬深合共淨買額42.64億元，上海佔30.39億元，深圳佔12.25億元，14日累計吸資約440億元。