港股收市｜長假前陷悶局 美團連跌9日

農曆新年長假在即，大市乏方向。恒生指數全日在269點波幅反覆升跌，收市報升100點或0.5%，報21,678點；國企股指數報7,340點，漲26點或0.45；恒生科技指數報4,524點，增24點或0.5%。主板成交額1,278億元。

A股亦險升，上證綜合指數報3,224點，升不足1點；深證成分指數報11,810點，漲10點或0.1%；創業板指數則向下，跌1點或0.1%，報2,543點。兩市合共成交額偏淡靜，僅錄6,357億元人民幣。

騰訊漲 1.7% 成升市功臣

騰訊控股(700)為升市功臣，全日漲6.2元或1.7%，報380元，推升大市32點；友邦保險(1299)全日報86.75元，漲1.15元或1.3%，推升恒指22點。京東集團(9618)報235.4元，失4.2元或1.8%，拖低恒指12點，拖大市後腿，至於美團(3690)已連跌9日，今日再失0.7%或1.2元，報163.6元，9日累跌14%。表現最差藍籌為中升控股(881)，全日挫3.95元或8.3%，報43.55元；網易(9999)報142.3元，升8.7元或6.5%，為表現最好藍籌。

另外，濠賭股普遍走高，銀河娛樂(027)創52周高，收報54.9元，升3.7%；金沙中國(1928)收報29元，升3.8%。

港股通續吸資，滬深合共淨買額11.21億元，上海佔5.36億元，深圳佔5.85億元。