港股收市｜阿里放榜前領升 恒指漲166點

美國債務上限談判有望達成果，美股昨晚衝高，恒生指數最多彈334點，惟收市升幅收窄至166點或0.9%，報19,727點；國企股指數報6,715點，走高78點或1.2%；恒生科技指數報3,917點，揚47點或1.2%。主板成交額再不足千億元。

A股則反覆，上證綜合指數報3,297點，走高13點或0.4%；深圳成分指數報11,078點，失12點或0.1%；創業板指數報2,277點，跌15點或0.7%。兩市合共成交額8,799億元人民幣。