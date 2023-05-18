港股收市｜阿里放榜前領升 恒指漲166點

美國債務上限談判有望達成果，美股昨晚衝高，恒生指數最多彈334點，惟收市升幅收窄至166點或0.9%，報19,727點；國企股指數報6,715點，走高78點或1.2%；恒生科技指數報3,917點，揚47點或1.2%。主板成交額再不足千億元。
A股則反覆，上證綜合指數報3,297點，走高13點或0.4%；深圳成分指數報11,078點，失12點或0.1%；創業板指數報2,277點，跌15點或0.7%。兩市合共成交額8,799億元人民幣。
阿里飆2.7% 貢獻43點
阿里巴巴(9988)成升市火車頭，全日報87.75元，漲2.3元或2.7%，貢獻43點；另外滙豐控股(005)報59.45元，走高0.8元或1.4%，貢獻23點。至於表現最好藍籌為中升控股(881)，全日升1.35元或4.2%，報33.3元；其次為中國人壽(2628)及中國石油(386)，前者升0.52元或3.6%，報15元，後者報5.25元，走高0.18元或3.6%。
內房續弱，龍湖集團(960)全日報17.88元，失0.74元或4%，為表現最差藍籌；其次為藥明生物(2269)跌2.8%或1.25元，報43.6元。
滬深港股通錄17.31億元淨買額，上海有14.03億元，深圳3.28億元。