港股收市｜騰訊績後飆8% 恒指3日彈千點重奪二萬關

美國聯儲局加息0.25厘，港銀未跟隨，港股連彈3日。恒生指數早段曾跌68點後反覆向上，並以近全日高位20,049點收市，走高458點或2.3%，重奪二萬關，並連升3日累漲1,049點；國企股指數報6,836點，升196點或近3%；恒生科技指數報4,198點，揚189點或4.7%。主板成交額1,363億元。

A股向上，上證綜合指數報3,286點，揚20點或0.6%；深圳成分指數報11,605點，走高108點或0.9%；創業板指數報2,361點，升19點或0.8%。兩市合共成交額1.02萬億元人民幣。

業績股表現兩極，派特別息的東方海外(316)狂飆21.6元或16.5%，報152.1元，為表現最好藍籌；騰訊控股(700)亦衝高28.4元或8.2%，報375.6元，領升大市131點，成升市火車頭。相反，昨放榜的石藥集團(1093)報7.74元，挫0.61元或7.3%，為表現最差藍籌。

ATM 貢獻六成升幅

ATM再成升市推手，美團(3690)升10.8元或8.3%，報141.1元，推升大市83點；阿里巴巴(9988)報86.2元，揚3.35元或4%，貢獻62點。連同騰訊，3股合共貢獻276點或六成升幅。

港股通連續12個交易日吸資，今日滬深合共淨吸8.27億元，上海佔3.26億元，深圳佔5.01億元，12日共吸335.64億元。