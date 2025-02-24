港股收市｜AI概念股「炒過龍」？恒指回吐136點　成交再逾3500億(更新)

恒生指數在AI概念股的推動下，上周升900點後，今日(24日)出現回吐。港股低開5點後，初段跌約250點，其後一度轉漲210點，再創3年新高。然而，恒指在午後沽壓湧現，最終收市報23,341點，跌136點，大市成交連續兩日突破3,500億元，報3,560億元。科指跌69點，報5,789點；國指報8,618點，跌47點。

內險內房逆市升 藥明系捱沽 【16:45更新】人工智能(AI)概念股有調整，騰訊(700)跌近4%，報497.2元；阿里巴巴(9988)跌2%，報135.7元，公司未來3年投入至少3,800億元建設雲計算和AI基建；同系的阿里健康(241)跌5%，報5.73元；快手(1024)跌5%，報55.15元。

據報美國總統特朗普要求藥廠返美生產，藥明系涯沽，藥明康德(2359)跌一成，報62.9元；藥明生物(2269)跌9%，報23.65元，是全日跌幅最大的兩隻藍籌；藥明合聯(2268)亦跌9%，報34.05元。 新世界(017)發盈警，半年最多蝕68億，股價反升近7%，報4.73元；中電(002)全年多賺76%，末期息1.26元，股價升3%，報66.4元。 較落後的內險股有升勢，中國平安(2318)升逾1%；中國太保(2601)升0.6%；中國人壽(2628)升逾3%，報15.78元；中國太平升2.6%，報12.52元。 中港地產股逆市上揚，華潤萬象(1209)升近8%，報31.05元；龍湖(960)升近6%，報10.4元，是藍籌中全日升幅最多的兩隻股份。

半導體股有支持，中芯國際(981)升1.4%，報55元；華虹半導體(1347)升近3%，報41.45完。 滙豐績後今日再跌1%，報85.8元；港交所(388)跌1.4%，報345.6元。 科技股普跌 內險內房逆市升 【12:30更新】科技股普跌，騰訊(700)跌3.2%，阿里巴巴(9988)跌2.5%；小米(1810)跌0.4%﹑京東(9618)跌0.6%；快手跌逾6%，報54.8元。 醫藥股急挫，藥明康德(2359)跌逾9%，藥明生物(2269)跌逾8.85%，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。 較落後的內險股有升勢，中國平安(2318)和中國太保(2601)均升逾2%，中國人壽(2628)升逾4%。 至於內房股亦逆市升，龍湖(960)升5%﹑雅居樂(3383)升3.4%﹑中海外(0688)升3.9%﹑潤地(1109)升1.8%。

新世界(017)發盈警，半日升逾6%，報4.71元。 騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者半日升逾11%；後者半日收窄升逾3%。 滙豐(005)跌1.4%﹑港交所(388)跌1.8%。 華潤萬象生活(1209)升6.6%，是半日表現最好的藍籌。 半導體股熱炒 騰訊音樂納入科指升18% 【10:00更新】新世界(017)發盈警，股價一度跌逾1%，最新升逾2%，報4.58元。 騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者初段升近18%，高見14.68元；後者漲超13%，高見9.48元。 騰訊回吐1%，報511元；連日熱炒的阿里巴巴(9988)跌0.2%，報138元。

AI概念股未炒完，華虹半導體(1347)升逾3%，報41.4完；中芯國際(981)漲近2%，報55.05元，續創新高；上海復旦(1385)升逾5%，報23元。 港股內房股逆市上揚，融創中國(1918)漲逾4%，報1.99元；中國海外發展(688)、萬科企業(2202)、中國金茂(817)漲逾3%。 (以上數據僅供參考，股價請以實時市況為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)