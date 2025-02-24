熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-02-24 16:55:00

港股收市｜AI概念股「炒過龍」？恒指回吐136點　成交再逾3500億(更新)

分享：
恒生指數半日反覆跌129點，成交逾2311億。(資料圖片)

恒生指數半日反覆跌129點，成交逾2311億。(資料圖片)

adblk5

恒生指數在AI概念股的推動下，上周升900點後，今(24)出現回吐。港股低開5點後，初段跌約250點，其後一度轉漲210點，再創3年新高。然而，恒指在午後沽壓湧現，最終收市報23,341點，跌136點，大市成交連續兩日突破3,500億元，報3,560億元。科指跌69點，報5,789點；國指報8,618點，跌47點。

內險內房逆市升　藥明系捱沽

【16:45更新】人工智能(AI)概念股有調整，騰訊(700)跌近4%，報497.2元；阿里巴巴(9988)跌2%，報135.7元，公司未來3年投入至少3,800億元建設雲計算和AI基建；同系的阿里健康(241)跌5%，報5.73元；快手(1024)跌5%，報55.15元。

adblk6

據報美國總統特朗普要求藥廠返美生產，藥明系涯沽，藥明康德(2359)跌一成，報62.9元；藥明生物(2269)跌9%，報23.65元，是全日跌幅最大的兩隻藍籌；藥明合聯(2268)亦跌9%，報34.05元。

新世界(017)發盈警，半年最多蝕68億，股價反升近7%，報4.73元；中電(002)全年多賺76%，末期息1.26元，股價升3%，報66.4元。

較落後的內險股有升勢，中國平安(2318)升逾1%；中國太保(2601)升0.6%；中國人壽(2628)升逾3%，報15.78元；中國太平升2.6%，報12.52元。

中港地產股逆市上揚，華潤萬象(1209)升近8%，報31.05元；龍湖(960)升近6%，報10.4元，是藍籌中全日升幅最多的兩隻股份。

半導體股有支持，中芯國際(981)升1.4%，報55元；華虹半導體(1347)升近3%，報41.45完。

滙豐績後今日再跌1%，報85.8元；港交所(388)跌1.4%，報345.6元。

科技股普跌  內險內房逆市升

【12:30更新】科技股普跌，騰訊(700)跌3.2%，阿里巴巴(9988)跌2.5%；小米(1810)跌0.4%﹑京東(9618)跌0.6%；快手跌逾6%，報54.8元。

醫藥股急挫，藥明康德(2359)跌逾9%，藥明生物(2269)跌逾8.85%，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。

較落後的內險股有升勢，中國平安(2318)和中國太保(2601)均升逾2%，中國人壽(2628)升逾4%。

至於內房股亦逆市升，龍湖(960)升5%﹑雅居樂(3383)升3.4%﹑中海外(0688)升3.9%﹑潤地(1109)升1.8%。

adblk7

新世界(017)盈警，半日升逾6%，報4.71元。

騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者半日升逾11%；後者半日收窄升逾3%。

滙豐(005)跌1.4%﹑港交所(388)跌1.8%。

華潤萬象生活(1209)升6.6%，是半日表現最好的藍籌。

半導體股熱炒   騰訊音樂納入科指升18%

【10:00更新】新世界(017)盈警，股價一度跌逾1%，最新升逾2%，報4.58元。

騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者初段升近18%，高見14.68元；後者漲超13%，高見9.48元。

騰訊回吐1%，報511元；連日熱炒的阿里巴巴(9988)跌0.2%，報138元。

adblk8

AI概念股未炒完，華虹半導體(1347)升逾3%，報41.4完；中芯國際(981)漲近2%，報55.05元，續創新高；上海復旦(1385)升逾5%，報23元。

港股內房股逆市上揚，融創中國(1918)漲逾4%，報1.99元；中國海外發展(688)、萬科企業(2202)、中國金茂(817)漲逾3%。

(以上數據僅供參考，股價請以實時市況為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)

強積金扣稅 2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？ 強積金扣稅 2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？ 強積金扣稅 2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？ 強積金扣稅 2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？ 強積金扣稅 2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？ 強積金扣稅 2025｜強積金扣稅計算例子 強積金扣稅 2025｜如需申請強積金扣稅，納稅人只需在填寫個人報稅表 (BIR60) 時，在「稅項扣除」部分填寫相關資料即可。 強積金扣稅 2025｜香港政府一站通： 「稅務易」提供的服務

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能