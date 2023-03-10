港股攻略｜中電盈利倒退9成 仍是可靠收息股嗎？

中電業績大倒退的關鍵是澳洲業務虧損，而其中一大原因是因為炒燶「期電」，因此評論去年中電表現，可以先撇除該事件來看，並分析該事件所導致的虧損有否延續性，再推論往後盈利前景。

料澳洲業務走出谷底

中電業績報告指出，澳洲業務受電廠非計劃停運導致發電量不足及遠期合約出現不利公平價值變動等影響，錄得營運虧損52.67億元，其中澳洲遠期能源合約的公平價值虧損達29.37 億元。報告指，即使香港和中國內地業務表現強勁，但仍不足以抵銷澳洲發電組合面對的營運挑戰，導致中電營運盈利減少 22.9億元至75.6億元，按年跌23%。計入該未變現公平價值虧損和影響可比性項目後，總盈利按年減少89.1%至 9.24 億元。

中電指中港業務增長強勁，實際情況如下：香港能源業務因資本投資增加，基於與港府的利潤管制計劃協議(SOC) 下，營運盈利按年升3.2%至84億元；中國內地業務建基於零碳資產組合帶來的貢獻，營運盈利按年升34.3%至22.3億元。

事實上，中電全年收入1006億，按年升19.9%，當中香港貢獻518億元（按年升15%），澳洲貢獻418億元（按年升約30%），兩地貢獻總收入佔比逾9成，反而中國營運溢利增長和佔比雖較大，但營業額只增長4.3%至約19億元，收入較印度的貢獻（51億元）還要少。故此，中電的盈利前景，很大程度要看佔收入逾4成的澳洲業務表現而定。

中電澳洲業務有改善趨勢，全年蝕52.67億元，對比上半年澳洲業務虧損86.83億元，反映下半年當地業務顯著改善且是有得賺，相信與期內煤炭及天然氣等能源價格回落有關。由於國際能源價格在進入2023年以來持續回落，因此「期電」的問題相信會得到顯著改善。

中電管理層看法傾向保守，首席執行官藍凌志坦言今年上半年澳洲業務會繼續面對挑戰，主要由於2022年簽下的遠期合約需時處理，未來亦要加大投資減碳，故將會影響盈利表現。

言下之意，即今年澳洲業務仍有可能受「期電」炒燶的虧損影響。此外，中電澳洲業務今年仍然面對發電量不足及電價下跌問題，不過值得留意是，摩根士丹利相信，只要中電解決了燃煤電廠的營運問題後，澳洲業務可恢復盈利，側面反映炒「期電」的風險重要性降低。

市場憧憬今年盈利反彈並超過2021年水平

至於2022年盈利的主要貢獻者：香港及中國業務，盈利前景依然可以睇好。先講香港情況，中電與港府有利潤管制，但隨著資本開支增多，准許利潤也能增多，因此政策算是有利中電一方。

其次是中電發電成本有望持續回落，如澳洲紐卡斯爾港基準動力煤煤價於今年首2個月跌超過46%，天然氣期貨價格亦回到俄烏戰前水平。

第三，中電宣布從3月1日起，平均淨電價將由每度電154.4港仙加至156.5港仙，加幅1.3%，按年則升19.8%。加價推高盈利能力。

至於中國內地業務，受惠國策對可再生能源的支持和煤炭價格嚴格控制，可望持續利好中電發展。彭博綜合券商預測，中電今年每股盈利可望按年反彈9.8倍至4元，即較2021年高近2成，而2024年則有8.8%的增長；同期股息率分別為5.5厘及5.6厘。

派息穩健但不吸引

中電作為長久穩定分派的收息股，一直獲得長線投資者的熱愛，如今在盈利大倒退下仍能維持派息，足見其依然是穩健的收息股。然而由於美國2月經濟數據反映通脹壓力依然高企，市場已開始憂慮聯儲局可能把息口峰值上調，並維持高息至明年較後時段。

美息高企，連帶港銀也要跟隨加息，資金流向債市、定存，將不利股市發展。中電當前預測股息率5.5厘，與聯邦基金利率預期峰值相若，較美國1年期國債5.07厘高不了多少，而港銀一年定存息率已回升至近4厘，且有繼續上升趨勢。對比之下，中電股息優勢不多，且還要承受因港銀繼續加息搶錢而令股價受壓的風險。因此中電現價並不算吸引，建議待股價回調至股息率逾6厘水平入市為佳。

作者：Carlos Hie

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