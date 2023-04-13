港股攻略｜回應壟斷指控 阿里京東分拆開啟新升浪？

回應壟斷指控 阿里京東分拆開啟新升浪？

隨着科網技術逐漸融入生活每一角落，內地科網龍頭股不少市值漲至逾萬億元，然而自2020年開始，中國政府對這些科網巨擘發起反壟斷調查，並作出多次大額罰款。兩大龍頭電商阿里巴巴（9988.HK）及京東集團（9618.HK）近日先後宣佈計劃分拆業務上市，除了可釋放公司價值外，更有望滿足政府的監管要求，讓公司重新專注於業務發展，或能重啟股價新升浪。 回顧股市歷史，面對壟斷指控的巨企在分拆後，有不少分拆後總體市值更勝從前的成功例子，如1911年標準石油被政府分拆成埃克森美孚、雪佛龍和馬拉松石油，以及1984年AT&T被分拆成新AT&T等7家企業。事實上，企業自願分拆的效果也應相同，龍頭巨企的分拆一來可把存在折讓的業務價值釋放出來，其次分拆獨立營運的企業有更專門和效率的管理，加上本已有壟斷市場能力的子業務和管理經驗，可令分拆公司後業務能夠精益求精。