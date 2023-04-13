港股攻略｜回應壟斷指控 阿里京東分拆開啟新升浪？

隨着科網技術逐漸融入生活每一角落，內地科網龍頭股不少市值漲至逾萬億元，然而自2020年開始，中國政府對這些科網巨擘發起反壟斷調查，並作出多次大額罰款。兩大龍頭電商阿里巴巴（9988.HK）及京東集團（9618.HK）近日先後宣佈計劃分拆業務上市，除了可釋放公司價值外，更有望滿足政府的監管要求，讓公司重新專注於業務發展，或能重啟股價新升浪。
回顧股市歷史，面對壟斷指控的巨企在分拆後，有不少分拆後總體市值更勝從前的成功例子，如1911年標準石油被政府分拆成埃克森美孚、雪佛龍和馬拉松石油，以及1984年AT&T被分拆成新AT&T等7家企業。事實上，企業自願分拆的效果也應相同，龍頭巨企的分拆一來可把存在折讓的業務價值釋放出來，其次分拆獨立營運的企業有更專門和效率的管理，加上本已有壟斷市場能力的子業務和管理經驗，可令分拆公司後業務能夠精益求精。
阿里巴巴擬一拆六
阿里巴巴董事會主席兼執行長張勇3月底發布全員信，宣布啟動「1+6+N」 重組計劃，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，每家新獨立公司將有自己的董事局，並採取CEO負責制，重組後的6個子單位或獨立分拆融資和上市，阿里巴巴則成為控股公司。值得留意是，目前阿里巴巴尚未有公佈分拆時間表，但分拆消息已足以吸引資金推高股價。
事實上，阿里巴巴是在一眾科網巨企中最需要分拆的公司，全因阿里巴巴在過去創辦人馬雲的領導下，成為了政府重點打壓對象。先是2020年底因監管部門出手，螞蟻放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃，2021年再被政府指違反壟斷罰款182.3億元人民幣。阿里巴巴此次分拆，明顯在回應政府反壟斷的問題上，而分拆可直接削弱壟斷力量，相信中央樂見其成，往後對其監管將鬆綁，管理層能重新聚焦自身發展。
從投資角度而言，分拆有利各業務加快釋放價值，特別是阿里雲智能、淘寶天貓已屬行內龍頭，即使分拆仍具優勢和領導地位，而菜鳥在物流因分拆，相信管理層的發展將較以往更為進取，大文娛業務方面，或與已分拆的阿里影業有較多互補和協同作用。分拆後，阿里業務的不確定性減少，彭博綜合券商預測，2023年每股盈利倒退約5%至2.952元人民幣，而伴隨分拆逐步完成，2024年及25年，每股盈利預測按年增長68%及20%。
京東分拆進度快
阿里巴巴宣布業務重組不久，京東集團也宣佈分拆京東工業及京東產發，在香港聯交所主板獨立上市，並已就擬議分拆向聯交所提交分拆建議，且已獲確認可進行分拆，而擬議分拆完成後，京東集團將繼續間接持有兩企50%以上的股權，故將仍為京東集團子企。相比起阿里巴巴的誓言式分拆公告，京東集團執行速度更為明快。
不過，相比起阿里巴巴，京東被監管的力度明顯要小得多。京東雖有多次被市監局罰款的記錄，但涉款每次幾十萬元人民幣而已，遠比不上阿里巴巴，然而京東是阿里巴巴電商的最有力挑戰者，也是行內第二大龍頭，因此被監管打壓的風險本身也不少，只是在阿里反壟斷的「二選一」操作上，成為阿里打壓的對象，「受害者」身份讓其暫時免於監管風口，然而隨著更多電商平台挑戰者等進場（如抖音、新東方等），京東本身也具有一定的壟斷條件。
事實上，京東市值只有5000多億港元，只及阿里四分一，加上公司早已在港分拆的京東健康（6618.HK）、京東物流（2618.HK），和美國上市的達達集團及萬物新生等，京東的業務進一步分散，而核心電商業務仍會留在集團內，繼續成為京東集團的發展重中之重。投資者要留意是，早前京東提早推出「百億補貼」，直接針對市場第三大對手拼多多而來，這種寡頭式壟斷企業所做得減價亦有機會違反壟斷，惟倘若公司分拆後，有關的減價措施可能較易為監管部門接受，相信分拆有利鞏固其電商領導地位。
彭博綜合券商預期，京東2023年每股盈利為0.91美元，按年升9成，2024年及25年，按年分別多賺35.7%及26.9%。
結語
阿里巴巴及京東分拆無疑會成為其他龍頭民企的參考依據，官方反壟斷監管也可望加快落下帷幕，為科網公司減少不確定性，並釋放價值，配合內地經濟重啟，業務可以預期能加快增長，或能開啟新一輪股價升浪。
作者：Carlos Hie
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