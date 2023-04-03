港股攻略｜最能食正AI大浪的大型港股

上三周的分享: 電視廣播 (0511.HK)、艾德韋宣 (9919.HK)、中天湖南 (2433.HK) IPO 都有不俗表現。今周回歸到分享大盤股的選股。宏觀大環境是進入了去除風險階段 (De-risk): 一來加息週期已見盡頭；二來銀行風險暫且控制住。對成長股，估值壓力減輕。
下圖展示是香港恒生科技指數對比10年期美債債息過去1年的表現，這是呈現出接近完美的反向關係。科技股在加息壓力減輕下。加上主要經濟體系中，2023年的GDP增長預期，中國是靠前。這兩者疊加下，香港的科技股或能走出春天行情。
美國10年期債息對比科技指數
環球主要國家GDP增長預測
這是一篇AI生成文章
科技股要擁抱概念就是「增長」。2020-2021的行情後，第一輪的盈利增長高峰已過。要維持高估值，必須有高增長去支撐。「第二條增長曲線」就是支持2023年科技股估值提升的重點。港股當中，百度集團 (9888.HK) 新增長最值得期待。既然講百度，就以AI來評論AI。下面是以 http://poe.com 的ChatGPT 平台拿取的資料。
百度集團是一家以互聯網科技為核心的企業，主要業務涵蓋了搜尋引擎、人工智慧、自動駕駛、教育、金融等多個領域。
搜尋引擎：百度搜尋引擎是公司最核心的業務，提供搜索、資訊流、百科等各類資訊查詢服務，用戶覆蓋全球多個國家及地區。
人工智慧：百度在人工智慧領域的研究非常深入，擁有自家的深度學習平臺PaddlePaddle，並在語音識別、機器翻譯、自然語言處理等方面取得了重要突破。
自動駕駛：百度的Apollo自動駕駛平臺是全球領先的開放式自動駕駛解決方案，已廣泛應用於自動駕駛汽車、無人運輸車等領域。
教育：百度旗下的教育業務包括智慧教育硬體、在線教育平臺等，為用戶提供豐富的教育資源及解決方案。
金融：百度金融業務涉及消費金融、支付、理財等多個金融產品，為用戶提供便捷的金融服務。
搜尋引擎等本業已經貢獻穩定的現金流，百度於經營現金流上更是長期正數。於新增長上有近來炙手可熱的文心一言外，亦有自動駕駛。當中蘿蔔快跑 (Robotaxi)自動駕駛取得良好進展: 2022年Q4百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑訂單量達到56.1萬，同比增長162%。截至2023年1月底，蘿蔔快跑累計訂單量超過200萬單，穩居全球最大的自動駕駛出行服務提供者。
在成本方面，人力成本是Robotaxi出行服務運營中主要的成本構成，從車輛中撤出安全員，可大幅度削減該成本。2022年8月，蘿蔔快跑開始在武漢、重慶提供全無人自動駕駛出行服務；12月，蘿蔔快跑獲准在北京亦莊地區開放道路上進行全無人自動駕駛測試。目前，蘿蔔快跑在武漢的全無人自動駕駛車輛已突破百台。
百度季度經營現金流及收入
文心一言有料到？
說到文心一言或者近日推出的企業版的文心千帆，以下是ChatGPT 的介紹。
文心一言是一款專注於中文自然語言處理技術的產品。憑借先進的人工智慧技術，文心一言在文本生成、摘要提取、智慧對話等方面具有很大的潛力。隨著人工智慧技術的不斷發展和優化，文心一言有望在行業內取得更多的市場份額，為用戶提供更為智慧、個性化的服務。未來，文心一言可能會在企業客服、新聞摘要、智能寫作等領域發揮更大的作用，推動整個行業的發展。
AI語言模型可以解成一個文書助手。功用與「提升生產力」的程式軟件類同。單獨使用ChatGPT 或文心一言本身用途不大。打個比喻，就是個人電腦，再配合上「滑鼠」道理。AI發展，重點是燒錢去培訓AI語言模型。然後讓其能力足以應付商業化需求下推出市場，再以市場海量數據優化AI模型。往後的發展是將這類語言模型附合到其他產品上，讓產品競爭能力加大。亦換句話說，沒有「滑鼠」的個人電腦，大概以後也賣不出去。
對於文心一言/文心千帆最新的情況如下:
• 已有650家以上的企業對文心一言產品有興趣
• 客戶數量能令經營成本下降 (培訓AI燒錢減少以及一些折舊攤銷)
• 與OPEN AI價錢比較: 文心一言: 每1000代幣0.012人民幣; OPENAI: 每1,000代幣0.014人民幣
• 於6-12個月免費試用期過後才月收入體現
• 文書應用包括合約草議、PPT準備、總結長文章內容
除此，文心一言將能配合自動駕駛；向「與汽車機器人自然交流」的目標進化。截至目前，百度汽車智慧化解決方案已在福特、林肯、凱迪拉克、別克、豐田、皇冠、現代、起亞、吉利、極氪、比亞迪等30多個汽車品牌的130餘款車型上實現量產，累計搭載超700萬輛。
科技股中首選
上文已提及第二條增長曲線以及近日阿里巴巴及京東已宣佈分拆資訊，科技股板塊估值重修已經開始。板塊內新增長亮點今年落在人工智能 (AI) 及視頻變現。可以預期，文心一言在3月底發表後會陸陸續續看到用戶反饋。對於股價上應是利好消息。
科技板塊估值及股價表現
市場對百度港股的目標價落在170港元左右，對比現價約15%上行空間。這情況與其他科技股相若。但論估值區間，百度預測市盈率約13倍，處於區間中部。第二季度若百度持續有利好資訊，估值上行到18倍並不困難。2023二季度目標價先放在180港元。
筆者為證監會持牌人士。本人或其客戶可能持有上述股票。
作者：Create Lee李明德 大聖資管理投資經理
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)
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