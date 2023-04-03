港股攻略｜最能食正AI大浪的大型港股

下圖展示是香港恒生科技指數對比10年期美債債息過去1年的表現，這是呈現出接近完美的反向關係。科技股在加息壓力減輕下。加上主要經濟體系中，2023年的GDP增長預期，中國是靠前。這兩者疊加下，香港的科技股或能走出春天行情。

上三周的分享: 電視廣播 (0511.HK)、艾德韋宣 (9919.HK)、中天湖南 (2433.HK) IPO 都有不俗表現。今周回歸到分享大盤股的選股。宏觀大環境是進入了去除風險階段 (De-risk): 一來加息週期已見盡頭；二來銀行風險暫且控制住。對成長股，估值壓力減輕。

美國10年期債息對比科技指數

環球主要國家GDP增長預測

這是一篇AI生成文章

科技股要擁抱概念就是「增長」。2020-2021的行情後，第一輪的盈利增長高峰已過。要維持高估值，必須有高增長去支撐。「第二條增長曲線」就是支持2023年科技股估值提升的重點。港股當中，百度集團 (9888.HK) 新增長最值得期待。既然講百度，就以AI來評論AI。下面是以 http://poe.com 的ChatGPT 平台拿取的資料。

百度集團是一家以互聯網科技為核心的企業，主要業務涵蓋了搜尋引擎、人工智慧、自動駕駛、教育、金融等多個領域。

搜尋引擎：百度搜尋引擎是公司最核心的業務，提供搜索、資訊流、百科等各類資訊查詢服務，用戶覆蓋全球多個國家及地區。 人工智慧：百度在人工智慧領域的研究非常深入，擁有自家的深度學習平臺PaddlePaddle，並在語音識別、機器翻譯、自然語言處理等方面取得了重要突破。 自動駕駛：百度的Apollo自動駕駛平臺是全球領先的開放式自動駕駛解決方案，已廣泛應用於自動駕駛汽車、無人運輸車等領域。 教育：百度旗下的教育業務包括智慧教育硬體、在線教育平臺等，為用戶提供豐富的教育資源及解決方案。 金融：百度金融業務涉及消費金融、支付、理財等多個金融產品，為用戶提供便捷的金融服務。

搜尋引擎等本業已經貢獻穩定的現金流，百度於經營現金流上更是長期正數。於新增長上有近來炙手可熱的文心一言外，亦有自動駕駛。當中蘿蔔快跑 (Robotaxi)自動駕駛取得良好進展: 2022年Q4百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑訂單量達到56.1萬，同比增長162%。截至2023年1月底，蘿蔔快跑累計訂單量超過200萬單，穩居全球最大的自動駕駛出行服務提供者。

季度回顧｜科技股首季兩極走 京東大輸家 擬再分拆

在成本方面，人力成本是Robotaxi出行服務運營中主要的成本構成，從車輛中撤出安全員，可大幅度削減該成本。2022年8月，蘿蔔快跑開始在武漢、重慶提供全無人自動駕駛出行服務；12月，蘿蔔快跑獲准在北京亦莊地區開放道路上進行全無人自動駕駛測試。目前，蘿蔔快跑在武漢的全無人自動駕駛車輛已突破百台。

百度季度經營現金流及收入