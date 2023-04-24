港股攻略｜恒指支持的關鍵位

恒指支持的關鍵位

過去三周恆指有轉弱跡象，於3月13至31日見三週連升，並且全為上行的陽燭後，最近三周（4月3至21日）表現反覆，除了於第一和第三周見跌，更見全為下行的陽燭，上周五 (4月21日) 下跌321點，為3月29日以來最大單日跌幅。另可留意由3月21日計起，至今已超過一個月，期內跌逾300點只有兩天，為3月27日和4月21日，前者跌幅為347點，與上周五的相若，故此單以恆指走勢而言，後市經已未許樂觀。事實上，上周五收報20,075點，錄得3月29日以來最低收市位，日內曾低見19,974點。