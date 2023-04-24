港股攻略｜恒指支持的關鍵位

過去三周恆指有轉弱跡象，於3月13至31日見三週連升，並且全為上行的陽燭後，最近三周（4月3至21日）表現反覆，除了於第一和第三周見跌，更見全為下行的陽燭，上周五 (4月21日) 下跌321點，為3月29日以來最大單日跌幅。另可留意由3月21日計起，至今已超過一個月，期內跌逾300點只有兩天，為3月27日和4月21日，前者跌幅為347點，與上周五的相若，故此單以恆指走勢而言，後市經已未許樂觀。事實上，上周五收報20,075點，錄得3月29日以來最低收市位，日內曾低見19,974點。
陰陽燭分析買賣各力情況
由4月13日計起，現為第二度低位失守20,000點，值得留意4月13和21日恆指走勢截然不同，前者是為低開高走的陽燭，並錄得升市。當日開市位和收市位為19,977和20,344點，為上行近370點的燭身，產生長陽燭，反映買方動力較強，預示後市續升，結果之後兩個交易日的確再升，並於4月17日大升逾340點，收報20,782點，創2月21日以來收市新高。回看如今，最近四日 (4月18至21日) 其中三日見跌，累跌逾700點，配合4月19和21日恆指都見低走，燭身均超過250點，產生長陰燭。
平均線分析反映後市偏淡
由長陽燭轉為長陰燭，代表早前買方動力優勢不復存在，優勢已落入賣方之上，傾向認為下週恆指要續跌，意味著20,000點關口要失守。移動平均線同樣反映後市偏淡，上周五恆指收低於50天線，是4月14日以來首度出現。至於10天線更於4月19日經已失守，並於4月20日發佈市評文章時便指出。而從3月28日至4月18日見10天線上行超過三週後，4月19日亦見轉為下行，與50天線相比，10天線移動速度較快，預示10天線跌破50天線僅時間問題，屆時利淡號訊將進一步確立。
二萬點心理關口恐要守住
其實自2月24日為上回跌破50天線至今，歷時接近兩個月 (共38個交易日)，期內只有4月17至21日五個交易日見10天線在50天線之上，佔當中的日子還不到一成半，反映在普遍日子10天線受制於50天線，故於上次市評文章在標題上已表示要關注恆指能否守住20,300點。前文末指出參考4月13日收報20,344點及50天線處於20,301點，反映若見連續兩天收低於20,300點，確認恆指仍要下行，20,000點心理關口未必能守住。當然，此心理關口今次不屬技術走勢的支持位，19,800點才是。
然而，現較19,800點相距不足300點，配合金管局近日連番接港元沽盤後，自4月20日起銀行體系結餘已低於500億港元，為2008年11月18日以來首度出現，代表結餘已回到金融海嘯水平，即港匯現處異常疲弱狀態，外資從港股流出的壓力甚大，配合近日有報導指美國將限制當地企業投資中國經濟關鍵領域，涵蓋範疇包括半導體、人工智能和量子計算等高科技產業，最快下月生效，市場解讀消息令中美緊張關係加劇，筆者相信該消息會令短期外資買入港股的意欲銳減，故此本週關注恆指於19,800點有否支持。若見失守，應有下試19,200至19,000點的心理準備。
作者：聶振邦
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)
原文刊登於 HK MoneyClub