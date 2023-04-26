港股攻略｜阿里巴巴低位彈值得撈？

然而，參考截至2020至2022年3月底，以及2022年12月底之每期最低市賬率為1.16至4.37倍，平均值為2.59倍，高於現時的1.61倍，反映現價實則偏低。平均值相對上述每股淨值為51.9692元，計出每股合理值為134.70元。

於今年2月23日收市後發佈的2022/23財政年度之第三季度業績公告顯示，截至去年12月底資產淨值約9,759.54億元，而截至12月底已發行股數約211.85億股，計出每股淨值折合為51.9692港元，相對現價，市帳率為1.61倍，高於1.00倍反映就基本面而言現價偏高。

橫向市賬率分析

另可留意此乃大型新經濟消費平台股份之一，於2023年4月24日收市價計算市值約18,650億港元，介乎約3,700億至35,500億元可比擬的股份有五隻，按市值大至小排序為騰訊控股 (0700.HK)、美團─W (3690.HK)、網易─S (9999.HK)、京東集團─SW (9618.HK) 和百度集團─SW (9888.HK)，分別約33,018億、8,588億、4,722億、4,356億和3,409億元，相對市賬率為4.09、5.96、4.03、1.82和1.36倍，除了百度集團，其餘均高於阿里巴巴的，反映阿里巴巴現價的確偏低。平均值和中位數為3.45和4.03倍，橫向保守分析合理市賬率不少於3.00倍，相對上述每股淨值為51.9692元，計出每股合理值為155.90元。

股價處逾三年低位

綜合上述兩種分析，每股合理值為134.70至155.90元，平均值為145.30元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間。此外，去年1月13日高見135.00元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較去年10月31日最低收報61.45元，約九個半月累跌逾五成四。考慮到處於2019年11月26日上市以來的低水平，距今歷時接近三年零五個月，加上今年3月底宣佈集團六大業務考慮分拆為六間公司獨立營運，具備分拆上市的憧憬，有助未來價值釋放，反映現價進場風險不大。

當然，若於80.00元或以下進場，勝算更高。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於72.00元或以下買入；保守者則可於64.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為145.00至155.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

作者：聶振邦

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