港股攻略｜騰訊大股東減持的深層意義

何況，Naspers接貨時，騰訊正處於生死存亡的階段。事後騰訊能夠成功突圍，既有創辦團隊的努力，也有運氣使然。至於首富兒子與股王擦身而過，只能解釋為當時有減債的逼切性。

騰訊大股東Naspers在2000年以1,260萬美元從電訊盈科（0008.HK）手上購入騰訊股權，現時已經變成一筆約10,000億元的財富。一直以來外界對李澤楷錯失了這宗交易感到婉惜。惟馬化騰做夢也沒有想過騰訊會發展成市值達數以萬億美元的企業，更遑論作為投資者的李澤楷。

轉倉為再減持序幕

Naspers在2021年首度減持騰訊後，先後曾經兩度顯著減持，今次Naspers將持股存入中央結算，可算是第三度顯著減持的序幕。而先兩次顯著減持，股價顯著下跌，已是人盡皆知的事實。而今次第三度顯著減持，相信騰訊股價也是不問可知。至於Naspers獲分派的美團—W（03690.HK）持股，既然騰訊股份要有序沽出，相信隨後沽售美團也是已經寫好的劇本。

Naspers在騰訊處於最低潮時入場，現時仍然數以十倍計的賬面利潤，Naspers仍然執意要沽出。筆者思前想後，發現Naspers減持行為的背後其實折射了兩個投資意義。

意義一：結構性增長告終

Naspers在2021年首度減持，相信當時已經清楚洞悉騰訊結構性增長告終。近年騰訊結構性增長告終這個事實愈見明顯，即使在最近一個季度業績，騰訊遊戲業務被指復甦。

筆者對此評論只能嗤之以鼻。因為騰訊限制未成年人打機時數，不知實行這項措施是自願還是非自願，但肯定令遊戲業務由高增長變成低增長業務。

意義二：企業管治的轉變

早前騰訊公布劉熾平將退任執行董事。劉熾平是馬化騰的左右手，也是幕後功臣，但如果劉熾平不再身處董事局，日後騰訊發展不能再予看好。

再者，Naspers最終會沽清騰訊，相信董事局將進一步大換班。最壞的情況是國家隊資金集體成為騰訊大股東後，其委派董事所代表的利益未必再是在商言商。騰訊經營將被綁手綁腳，難言是佳兆。

騰訊大股東減持，至少有以上兩個投資意義。如認同這兩個投資意義，投資者應該不再視騰訊視為股王般長期持有。

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