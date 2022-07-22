港股缺乏方向恒指收市微升　金沙東方海外升逾3%

市場觀望下周美股議息結果及8月業業績，港股缺乏方向，恒生指數全日收報20,609點，上升34點或0.17%。港股早段一度升逾200點，恒指見20,788點，其後升幅逐步收窄，午後一度倒跌60點。主板成交額約851億元。

騰訊（700）偏軟跌0.6%，阿里巴巴（9988）升0.1%。澳門政府宣布於明日起至29日，包括賭場在內的工商業公司或場所，及理髮店可有限度營運。博彩股上升，金沙中國（1928）以全日最低為17.3元輕微高開，後持續向上，以全日高位17.86元收市，升3.8%，為全日升幅最大藍籌。東方海外（316）亦持續強勢，上升3.7%，以265.8元的1個月高位收市。

歐洲央行11年來首次加息，市場預期聯儲局下星期亦將持續加息0.75厘。銀行股造好，滙控（005）升0.83%。

有傳中芯國際（981）取得技術突破，交付使用7納米技術製造的比特幣挖礦芯片，中芯最多升2.6%，全日收報X元。

中鋁國際（2068）公布2022年上半年度業績快報，股東應佔淨利潤6,634.34萬元（人民幣，下同），按年升18.7倍，每股盈利0.02元。期內，營業總收入103.53億元，微升0.19%。

中鋁國際上半年淨利潤升 18.7 倍 股價最多升 1 成

中鋁早段股價曾升近1成，最高見1.89元，最終收報1.76元，全日上升2.3%。中鋁上半年業績大幅增加主要是收入提升的同時，嚴控成本費用，同時進一步加強債權管理，大力清收欠款，對促進公司利潤水平提升帶來積極影響。

恒生科技指數升0.3%，報4,597點。國企指數升0.1%，報7,109點。