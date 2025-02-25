港迪士尼去年賺8.38億創開園紀錄　入場人次770萬創新高　近10年首度轉虧為盈

香港迪士尼樂園表示，樂園去年錄得自2005年開幕以來最佳成績，其中淨利潤、EBITDA、收入和入場人次均創紀錄。(資料圖片)

香港迪士尼樂園今日(25日)公布2024財政年度業績及度假區最新發展。樂園在連蝕9個財年後，去年錄得自2005年開幕以來最佳成績，淨利潤達8.38億港元，按年改善12億港元，近10年首度轉虧為盈；EBITDA和收入亦創歷史新高，總入場人次錄得770萬，刷新紀錄。樂園表示，創新體驗是帶動淨利潤及入場人次破紀錄的主要因素。

員工獲 1.8至2.4個月花紅 加薪由3.6%至5%

另外，香港迪士尼員工今年可獲平均1.8至 2.4個月人工的花紅，加薪由3.6%至5%。