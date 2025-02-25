港迪士尼去年賺8.38億創開園紀錄　入場人次770萬創新高　近10年首度轉虧為盈

香港迪士尼樂園今日(25日)公布2024財政年度業績及度假區最新發展。樂園在連蝕9個財年後，去年錄得自2005年開幕以來最佳成績，淨利潤達8.38億港元，按年改善12億港元，近10年首度轉虧為盈；EBITDA和收入亦創歷史新高，總入場人次錄得770萬，刷新紀錄。樂園表示，創新體驗是帶動淨利潤及入場人次破紀錄的主要因素。
員工獲1.8至2.4個月花紅 加薪由3.6%至5%
另外，香港迪士尼員工今年可獲平均1.8至 2.4個月人工的花紅，加薪由3.6%至5%。
「魔雪奇緣世界」將體驗提升至全新層次
年內，樂園EBITDA增至23億港元，收入增長54%至88億港元，均創紀錄；賓客人均消費上升28%。總入場人次達破紀錄的770萬，主要受惠於內地及其他市場賓客的強勁反彈，以及本地賓客的持續支持，在本地、內地及其他市場的入場人次，均超越2018年疫情前的水平。酒店使用率達88%，整體入住率上升26個百分點至73%。度假區現金及現金等價物增長28%，令樂園得以加快償還貸款並投資於新體驗。截至2025財政年度第一季，樂園已償還超過六成由特區政府及華特迪士尼提供的貸款。
樂園指出，2024財政年度的關鍵成就，包括「魔雪奇緣世界」將樂園體驗提升至全新層次，除了兩項全新的遊樂設施大受歡迎之外，獨特的互動體驗「森林小天地」及特別設計的主題商品與餐飲，進一步提升了賓客體驗。
6月展開廿周年活動 包括全新城堡演出
香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，樂園創下開幕以來最佳業績，歸功於演藝人員的付出及賓客對迪士尼的熱愛，樂園將於6月展開20周年慶祝活動，包括全新城堡演出、度假區史上最大型「Friendtastic!」巡遊，以及特別版「迪士尼星夢光影之旅」，並於本港、內地及海外市場推出全年慶祝活動，誠邀賓客投入其中。他相信香港迪士尼未來增長前景穩健。
香港迪士尼樂園2024年度重點業績
- 淨利潤達8.38億港元，按年改善12億港元，歷來最高
- EBITDA增長14億港元至23億港元，收入按年增長54%至88億港元，兩者均創新高
- 總入場人次錄得770萬，歷史新高
- 酒店使用率為88%，整體入住率上升26個百分點至73%
- 現金及現金等價物增長28%
- 截至2025財政年度首季，樂園已償還其超過六成由特區政府及華特迪士尼提供的貸款。