港鐵提早終止營運斯德哥爾摩鐵路 涉7億開支

港鐵(066)公布，今日旗下MTR Pendeltågen AB與斯德哥爾摩交通公司就提早終止委託協議訂立補充協議。根據該協議，港鐵營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的委託協議須於明年3月2日終止，並移交予新營運商；及須支付5.8億瑞典克朗(約4.06億港元)，其中包括因提早終止協議而就斯德哥爾摩交通公司產生的相關額外支出而支付的「退出費」2.8億瑞典克朗(約1.96億港元)，以及就解決有關營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的其他尚未解決的問題而支付3億瑞典克朗(約2.1億港元)。此外，港鐵將於終止日期向新營運商無償轉讓若干存貨、備件及資產。因此，港鐵料，需於今年12月底止年度的綜合損益表中，確認開支金額約10億瑞典克朗(即約7億港元)。
港鐵｜明年3月終止 原預期為2026年
港鐵透過全資附屬公司在瑞典經營四項鐵路業務，包括斯德哥爾摩地鐵、MTRX、斯德哥爾摩通勤鐵路和Mälartåg區域交通。2015年12月，獲得斯德哥爾摩通勤鐵路的營運及維修專營權，並於2016年12月11日開始營運，為期10年。專營權原預計於2026年終止。
港鐵於2022年報中指，2022財政年度斯德哥爾摩通勤鐵路的營運因營運人員短缺及維修問題受影響，及至今年中期報告指首6個月，斯德哥爾摩通勤鐵路繼續面對當地車長短缺和維修問題等挑戰；公司努力改善其虧損狀況，並探討經營這項業務的最佳方案。此外，斯德哥爾摩交通公司(斯德哥爾摩公共運輸部)早前已宣布，斯德哥爾摩通勤鐵路委託協議在2026年屆滿後將不會續期。
港鐵今日收報29.45元，升0.2元或0.7%。