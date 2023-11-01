港鐵提早終止營運斯德哥爾摩鐵路 涉7億開支

港鐵(066)公布，今日旗下MTR Pendeltågen AB與斯德哥爾摩交通公司就提早終止委託協議訂立補充協議。根據該協議，港鐵營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的委託協議須於明年3月2日終止，並移交予新營運商；及須支付5.8億瑞典克朗(約4.06億港元)，其中包括因提早終止協議而就斯德哥爾摩交通公司產生的相關額外支出而支付的「退出費」2.8億瑞典克朗(約1.96億港元)，以及就解決有關營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的其他尚未解決的問題而支付3億瑞典克朗(約2.1億港元)。此外，港鐵將於終止日期向新營運商無償轉讓若干存貨、備件及資產。因此，港鐵料，需於今年12月底止年度的綜合損益表中，確認開支金額約10億瑞典克朗(即約7億港元)。